Han pasado ya dos meses desde que la vida de Tamara Falcó diera un giro de 180 grados al romper con Íñigo Onieva apenas unas horas después de haber anunciado su compromiso de boda en las redes sociales. Desde entonces, la Marquesa de Griñón ha atravesado una etapa marcada por una exposición mediática sin precedentes. Han sido muchos cambios que ha afrontado con enorme entereza. Este miércoles, su madre, Isabel Preysler ha contado cómo se encuentra su hija en esta nueva etapa: «Tamara está muy bien, está estupendamente». Mucho tiene que ver en lo bien que está su labora como colaboradora en ‘El Hormiguero’, donde se siente muy a gusto: «Está muy contenta se siente muy integrada, la cuidan mucho, la tratan muy bien. Ella quiere mucho a Pablo, a su mujer y a su equipo. Está encantada».

Vídeo: SEMANA

«La familia está bien, que es lo importante», asegura la socialité, para quien la unión de su familia ha sido decisiva en estos dos meses. Ahora, cree que hay que centrarse en las fiestas Navideñas, en las que le encanta reunirse con sus hijos: «Si no puedo estar con todos en Navidad, estaré inmediatamente después. El año pasado estuvimos juntos y este año tenemos que dividir un poquito porque tienen que estar con las otras familias». Y añadía: «Lo que más disfruto en estos momentos de la vida es estar con mis hijos y con mis nietos. Ser abuela es una cosa que es totalmente diferente a todo lo que he podido sentir….Tengo una suerte increíble».

«A estas alturas no hace ninguna falta», dice Isabel Preysler sobre su posible boda con Mario Vargas Llosa

A pesar del duro varapalo que ha supuesto para todos en su familia la mediática ruptura de Tamara e Iñigo, Isabel Preysler se siente agradecida por lo bueno que les ha pasado, como «la entrada de Mario en la academia francesa». Ha sido precisamente al hablar de Mario Vargas Llosa cuando ha recordado que «es mi máximo apoyo» y que no tiene ninguna idea de casarse: «A estas alturas no hace ninguna falta, absolutamente ninguna».

La filipina ha recordado que el Premio Nobel de Literatura llegó a pedirle que se casara con ella: «Bueno, me lo pidió, pero lo sabéis todo». Ahora no ve sentido alguno a ser ella quien le reclame darse el ‘sí, quiero’. Cree que ambos están bien tal y como están: «Si me lo pidió, ¿por qué se lo voy a pedir yo? Creo que si le digo que sí no hay ningún problema. Estamos bien como estamos. Mis hijos le han aceptado perfectamente y sus hijos han aceptado bien la situación».

Isabel Preysler ha hablado también de la nueva novia de su hijo Julio José: «Es simpática y encantadora y hace a mi hijo muy feliz». La joven en cuestión se llama Vivi Di Domenico, brasileña de nacimiento y modelo y fue presentada por el propio cantante el pasado 17 de noviembre en un surrealista gesto que fue muy comentado por todos los medios de la crónica social.