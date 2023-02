Isabel Pantoja reaparece antes de su gira por América y lanza un mensaje

Dentro de pocas horas, Isabel Pantoja tomará un avión y pondrá rumbo al continente americano para iniciar una gira que la llevará directa a algunas ciudades de Estados Unidos y el Caribe. Este viaje la tiene tan entusiasmada que ha retomado su actividad en redes sociales para hablar con todos sus seguidores y mandar un saludo: "Hola amigos, soy Isabel Pantoja. Estoy en España aún, pero ya me queda muy poquito para llegar a Estados Unidos".

Vídeo: Instagram

Con el deseo de que todo vaya bien, después de tanto contratiempo, tener que posponerlo en alguna ocasión y no ser posible realizar la gira anteriormente, anuncia que sus próximas paradas de 'Enamórate', el show con el que ha iniciado este tour, son ciudades muy reconocidas. El próximo 10 de febrero dará el primero de sus conciertos en Miami, para continuar el 17 de ese mismo mes en Nueva York, el 19 en Los Ángeles y el 26 en Puerto Rico.

La terraza del hotel Emperatriz en Madrid, en el que se hospeda para prepararse antes de la nueva aventura musical, es el lugar escogido por la tonadillera para agradecer el cariño a todos sus seguidores. Un lugar lleno de intenciones, un símbolo para "volver a volar" y demostrar que se está preparando como siempre hace. De hecho, ha dado un pequeño anticipo de cómo se están desarrollando los ensayos junto a la orquesta al cargo de interpretar sus canciones junto a ella en el escenario.

Un punto de inflexión para Isabel Pantoja

Isa Pantoja, hija menor de la tonadillera, y su entrevista para 'Sálvame Deluxe' ha sido la encargada de desvelar cómo se encuentra Isabel Pantoja ante este reto que se le presenta. La palabra que más justa encontró para hacer referencia al actual estado de ánimo de su madre fue ilusión: "Tiene ganas de trabajar. Además tiene muchas ganas porque se ha pospuesto varias veces".

Tras la pérdida de su hermano Bernardo Pantoja, la cantante no estaba teniendo muchas ganas de hacer cosas y esto supondrá una nueva oportunidad de vivir: "No hace vida social. Ella no tiene ganas de hacer nada". En lo que respecta a la relación que ahora mantienen, han encontrado un término medio en el que se sienten cómodas, salvo en determinados aspectos en los que discrepan: "Mi madre no ve tanto a mi hijo como a mí me gustaría. Yo cuando voy a Cantora se lo llevo. No me gusta la situación, ella lo sabe y ya está".

Viaje a Estados Unidos en medio de conflictos familiares

Isabel Pantoja puede aprovechar este viaje a Estados Unidos para analizar con distancia todo lo que está sucediendo en su familia y en qué punto está la relación con su hijo mayor, Kiko Rivera, con el que mantiene un público distanciamiento. El año 2023 lo comenzaron como terminaron el 2022, lejos de encontrar un punto en común tras las informaciones de la mala gestión de la herencia de este y los continuos malentendidos y exclusivas que se sucedían.

Tras las mencionadas palabras de su hija Isa Pantoja, quizás queda más claro que esta posibilidad no está cerca y que, aunque ella descarte que entre hermanos se firme la paz, con su madre el tema puede ser distinto. Al parecer este conflicto entristece mucho a la cantante y, como es normal, no es su tema de conversación favorito: "Es una cosa que quiero. Yo la veo preocupada por otras cosas y yo sé que es algo que echa en falta".