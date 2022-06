Isabel Pantoja ha pasado unas semanas de lo más intensas en lo que se refiere a su carrera profesional. No ha parado y ha estado cumpliendo con sus conciertos en Argentina, Cheli y Perú. Esto parece que le ha permitido sanear sus cuentas, lo que le ha llevado a atajar algunas deudas que tenía pendientes. Según declaran en ‘El programa de Ana Rosa’, la tonadillera ha dado el paso de pagar 100.000 euros a un empresario.

La cantante ha pagado 100.000 euros a un empresario

Va poco a poco dando los pasos oportunos para cumplir con sus obligaciones económicas: «Isabel Pantoja empieza a pagar sus deudas después de la denuncia que le hizo el empresario que le prestó dinero para pagar el IVA de la casa de Marbella. Este verano se celebraba la primera vista pero finalmente ha llegado a un acuerdo y le ha pagado 100.000 euros. Es la primera vez que sabemos que paga una de sus deudas», declara la periodista. De esta forma, va tachando personas de la lista de personas a la que les debe dinero.

Sin embargo, el pago de esta deuda nos lleva a pensar en Loli ‘La quiosquera’, a la que Isabel Pantoja también debe dinero. El programa no ha dudado en ponerse en contacto con ella para saber si la tonadillera también ha dado el paso de pagarle a ella. Y Loli, que siempre ha denunciado que Isabel le debe aún dinero, ha contestado rotunda que no, que ella no ha recibido dinero alguno.

Loli Pozo solo espera que le pague su deuda sin plazos

«A mí no me ha llamado ni me ha dicho nada ni me ha pagado nada. Lo del pago al empresario lo sé. Ella quería pagarle a plazos y él dijo que ni hablar y yo digo igual. Cuando me tenga que pagar. Si no quiere que haya juicio, que me pague ya y que me deje de juicios y abogados», ha declarado Loli.

Está muy disgustada y considera que está siendo la última en recibir el dinero que es suyo: «Estoy siendo la última mona en vestir. La mente fría que tiene que tener. Ella nunca ha sido así pero el road manager y el que tiene al lado que lo que quiere es que fracasara… Como se está portando conmigo, no la conozco», dice Loli, que a sus 82 años sigue luchando por conseguir lo que considera suyo. Después de años de lucha y denunciando su situación a través de la televisión, Isabel Pantoja sigue sin pagarle. ¿Será Loli la siguiente en recibir el dinero por parte de la tonadillera, que le debe 76.000 euros?