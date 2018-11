Isabel Pantoja habla por fin tras despedir a los topos de Cantora

Isabel Pantoja no gana para traiciones. Y no únicamente la más comentada que ha sido la de Dulce Delapiedra, que ha terminado con una demanda interpuesta por parte de la tonadillera en la que le pide 150.000 euros. Pero no ha sido ella la única que ha traicionado a Isabel Pantoja. Según Pedro Torres, “Las auténticas topos de Cantora no son Raquel Bollo, Las Mellis o Luis Rollán. Las enemigas de Isabel Pantoja están trabajando en su propia casa desde hace más de 27 años y son Mari y Emilia”, confesó a SEMANA hace unas semana atrás.

9 Pedro Torres fue el encargado de abrir los ojos a Pantoja 8 Pantoja habla por fin de las declaraciones de Pedro Torres Ahora, la tonadillera da las gracias a su gran amigo íntimo por abrirle los ojos. Se ha filtrado un audio de voz en el que Isabel Pantoja habla con su gran amigo: “Pedro estoy hecha polvo, te agradezco mucho que me hayas mandado estos mensajes. Me cuesta respirar, porque yo he sido y sigo siendo una buenísima persona y he sido con ella esplendidísima. Yo esto lo arreglaré de mujer a mujer”, ha dicho la tonadillera en un audio que han podido recoger los de ‘Sálvame’ este jueves. 7 Las pruebas de los topos de Cantora “Mari y Emilia me han ofrecido cajas con objetos de personales Isabel. Me decían que Agustín y su jefa no tenían ni idea de aquellos objetos estaban en Cantora, porque se los habían dejado hacía tiempo a algún club de fans. Los seguidores los habrían devuelto y no los echarían de menos, porque ni sabían dónde estaban. “Tengo más de 400 audios y vídeos. Los grabé porque era la única forma de demostrar a Isabel que tenía pruebas, porque antes de creerme a mí, las hubiese creído a ellas”, confiesa Pedro Torres. 6 “Me cuesta respirar”, dice con la voz cortada la artista “Desde hace 5 años he intentado advertir a Isabel de que el enemigo está en casa y que las personas que trabajan en Cantora son las que filtran información a la prensa. He ido haciéndome con pruebas para poder destapar a las traidoras, pero el resto de personas de confianza de Isabel Pantoja a las que he recurrido nunca le cuentan la verdad. Se tapan unos a otros”, mantiene. 5 Isabel abre los ojos y está muy angustiada por el tema 4 La traición más comentada ha sido la de Dulce, pero han habido más 3 Incluso en alguna ocasión, su hija Chabelita le ha traicionado 2 Isabel ya no sabe en quién confiar 1 Y por ello ha roto su silencio agradeciéndoselo a Pedro Torres

