Isabel Pantoja 'abandona' a su suerte su restaurante de Fuengirola: el Ayuntamiento toma cartas en el asunto

Isabel Pantoja inauguró en el año 2001 su restaurante 'Cantora' en Fuengirola (Málaga), un negocio que gestionó a través de la sociedad limitada Panriver y del que desde hace años no queda ni rastro. No funcionó y decidió alquilarlo a una familia asiática hasta diciembre de 2022, siendo desde ese momento cuando está completamente abandonado. Ha sufrido dos robos y actos vandálicos en las últimas semanas, lo que ha llevado al Ayuntamiento a tomar cartas en el asunto y es que en su día le cedió el terreno municipal, cesión que podría llegar a su fin muy pronto al no tener ninguna actividad actualmente. Así nos lo aseguran desde el consistorio de Fuengirola, con quien SEMANA se ha puesto en contacto.

"Ya se ha iniciado la tramitación para recuperar la concesión del restaurante, la cual caduca en 2024", nos dicen desde el Ayuntamiento. Aunque la tonadillera tendría todavía cerca de un año para explotar el local, se le plantean dos escenarios una vez el proceso burocrático ha comenzado. "Hay dos opciones: que la empresa lo acepte y aquí paz y después gloria o que, por el contrario, quiera agotar el plazo. Para ello tendría que tener actividad o que contrataran a un tercero. Al final tendría que presentar una propuesta y que sea aprobada, que ella se explique...", deslizan a esta revista este miércoles, el mismo día en el que ha salido a la luz el segundo robo en 'El programa de Ana Rosa'.

Se desconoce todavía qué decisión tomará Isabel Pantoja, pero sí que se le agota el tiempo. "Esto puede durar algunos meses, pero el proceso está iniciado", aseguran a este medio. El objetivo, tal y como adelantó La Razón, es rescatar el terreno municipal que en su día se cedió a la sociedad 'Pantoja Rivera' para crear un restaurante que posteriormente se reconvirtió en un buffet llamado 'Wok', el cual tuvo mucho éxito, pero cuyo local ahora está en malas condiciones. Mobiliario roto, cristales hechos en mil añicos y una sensación de abandono son solo algunos de los detalles que definen la situación actual de un restaurante que en su día estuvo en boca de todos. Acogió a famosos, fue grabado por las cámaras y generó gran expectación, pero nunca consiguió la clientela esperada. "Desde el día 1 de diciembre está vacío. Ante esa situación y ante el estado del local se ha iniciado este proceso", cuentan a SEMANA. Casi tres meses después la situación no solo no ha mejorado, sino venida a peor y por ello el concejo ya ha puesto en marcha un proceso en el que Isabel Pantoja se verá obligada a intervenir.

A pesar de que Isabel Pantoja es quien tiene ahora los derechos sobre el restaurante, el Ayuntamiento de Fuengirola quiere recuperar la titularidad municipal, tal y como nos han confirmado ellos mismos. La artista es quien se encuentra detrás de la sociedad que creó hace casi 25 años, cuyo objeto social es la explotación de todo tipo de restaurantes, cafeterías, restaurantes, pubs, bares o terrazas, entre otros, aunque esta no haya funcionado como en su día imaginó. Así las cosas se demuestra que no ha tenido suerte en la hostelería, sí en cambio en la música. Isabel Pantoja ahora está en Puerto Rico, donde está a punto de dar un concierto que, por cierto, casi ha agotado la venta de entradas. Su gira ahora le está brindando grandes ilusiones, las cual, sin querer, se han visto empañadas por una noticia que tarde o temprano deberá afrontar. Es cuestión de tiempo.