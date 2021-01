Isabel Díaz Ayuso y el que era su pareja, el estilista Jairo Alonso, han puesto punto y final a su relación sentimental tras cuatro años juntos.

Las imágenes de Jairo Alonso, el que era pareja de Isabel Díaz Ayuso, practicando snowboard en las calles de Madrid hicieron saltar la liebre. Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid pedía prudencia a los ciudadanos y les rogaba no salir de sus casas para evitar desgracias, el que era su novio hacía caso omiso a las recomendaciones. Un comportamiento inesperado que ha venido a confirmar que ya no comparten vida en común. La pareja está rota, eso sí, guardan una bonita amistad, a pesar de ya no estar juntos. Su historia de amor se diluyó hace meses y ya no conviven en la misma casa, pero eso no quita que exista cariño hacia ellos a día de hoy.

Ambos se siguen en las redes sociales y no tienen malas palabras hacia el otro, tal y como ha revelado El Mundo. El estilista ha dejado la vivienda que fue testigo de su relación y ha alquilado otra residencia, donde ha empezado como soltero. Se desconoce si los últimos e intensos meses de Isabel Díaz Ayuso al frente de su puesto han tenido que ver a la hora de tomar esta decisión, pero lo cierto es que han tomado caminos por separado. Tras cuatro años juntos y multitud de momentos vividos, atrás quedan las dedicatorias que se dedicaban públicamente. El peluquero, orgulloso de su entonces pareja, no lo dudaba y la ensalzaba en sus redes: «Orgullo es lo que siento cada vez que te miro. Lo has conseguido a pesar de las millones de piedras que en tu camino pusieron. Nadie puede saber mejor que tú lo que es luchar contra todo y todos. Pero aún así nada pudo destruirte. Me siento muy orgullo de ti. Te admiro, Isabel Díaz Ayuso».

Aunque este mensaje no ha sido el único que el exitoso peluquero ha posteado para gritar a los cuatro vientos lo que en ese momento sentía por su chica. «Hoy Facebook me recuerda que tengo la suerte de estar con la persona más maravillosa del mundo. Isabel, te quiero», escribió en su red social. En ese instante, nada hacía presagiar que un tiempo después se produciría una ruptura entre ellos, no obstante, así ha sido. Sin dar detalles ninguno al respecto, han sido varios los amigos que han confirmado que han roto.

Veraneaban en el mismo lugar, concretamente en Sotillo de La Adrada (Ávila), lugar en el que su amistad creció hasta convertirse en una relación sentimental en el año 2016. Cuatro años después, en el mes de noviembre, rompieron y en este momento tienen una sintonía tan buena que es habitual verles juntos o en compañía de otros amigos. Isabel Díaz Ayuso comenzó esta relación después de haberse divorciado de su anterior pareja de la que apenas se conocen datos y ahora ella prefiere centrarse en su trabajo.