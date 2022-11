Sorprendida ante la última polémica familiar, así se ha mostrado Isa Pantoja nada más aterrizar en Madrid desde Tailandia. La joven ha hablado de la cancelación de la gira de su madre, Isabel Pantoja, y también se ha pronunciado sobre Begoña Gutiérrez, la promotora musical que reclama 150.000 euros a la artista por un supuesto incumplimiento de contrato. ¡Dale al play y escucha sus declaraciones!

«Ojalá la gira de mi madre se pueda hacer en marzo. Ella tiene muchas ganas y la gente también tiene muchas ganas de verla», ha afirmado la joven sobre el tour latinoamericano de la tonadillera. También ha reconocido conocer a Begoña Gutiérrez. «La he visto en alguna ocasión» y ha mostrado su sorpresa por los audios que han visto la luz en las últimas horas. «Esos audios por lo que he podido ver son de hace bastante tiempo». Además, Isa Pantoja ha confirmado que su relación con su progenitora está mejor que nunca. «Hablamos todos los días y la relación está bien», ha recalcado.

La nueva polémica que rodea a Isabel Pantoja

Un nuevo personaje ha entrado en escena y reclama a Isabel Pantoja 150.000 euros. Se trata de la promotora musical Begoña Gutiérrez quien ha manifestado haber mantenido una relación que sobrepasaba lo profesional con la cantante. Durante su entrevista en el ‘Deluxe’ fue demoledora con la tonadillera: «Es una vendedora de ilusiones. Mucha gente del entorno de Isabel Pantoja me apoya porque sabe lo que me ha hecho y el dinero que me debe. A mí su círculo me está transmitiendo cierta información. Esta gira americana se traslada a 2023 por varios motivos, no solo porque a ella no le concedan el visado, también porque las ventas van fatal», contaba.