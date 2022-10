Kiko Rivera ha sufrido un ictus que ha entendido como un aviso de que su vida debe cambiar de rumbo. Sin embargo, eso parece no incluir ya a su madre, Isabel Pantoja, como tampoco a su hermana, Isa Pantoja, quienes no han tenido la oportunidad de verle en primera persona para saber cómo se encuentra tras su tremendo susto. Él no quiso que le viesen en el hospital y esta negativa es extensible también a su casa, donde tiene las puertas cerradas para evitar que su familia le vea, a excepción de Anabel Pantoja, que esta vez sí ha acercado posiciones con su primo y defiende su contundente decisión. En mitad de esta tensa situación, Chabelita ha decidido hacer las maletas y alejarse aún más de su hermano, a sabiendas de que está en las mejores manos, las de Irene Rosales.

«Nos vamos de viaje. Primer destino Abu Dabi», anunciaba Asraf Beno en su perfil personal de Instagram junto a una fotografía en la que se le veía acompañado de Isa Pantoja y el hijo de ésta. La hermana de Kiko Rivera se va satisfecha al saber que el Dj está fuera de peligro recuperándose de las secuelas del derrame cerebral en su casa y rodeado de sus seres queridos. Sus amigos han tenido más privilegios que ella a la hora de conocer su estado de salud real, pero al final se ha resignado ante la negativa de su hermano de verla, por lo que ha decidido continuar con su vida, lo que incluye realizar este viaje a Abu Dabi, previo paso hasta llegar a Tailandia, que tenía agendado desde hacía semanas.

Chabelita se personó en el hospital en el que se encontraba ingresado su hermano al conocer que había sufrido un ictus. Trató de no hacer ruido durante su visita y se marchó con las ganas de abrazar al Dj, pero no pudo disimular su enfado al sentarse en su plató en ‘El programa de Ana Rosa’: «No me arrepiento de haber ido, lo siento así y ya está. No entiendo por qué se nos dice que mejor no ir a verle porque se altera, pero allí no paran de ir amigos a hacerse fotos», se quejaba airada, pero alegrándose de su que hermano estuviese bien, aunque sin entender el nuevo feo que se le ha hecho a ella y a su madre.

Ante la certeza de que Isa Pantoja está cada vez más lejos de encontrar un punto de inflexión con Kiko Rivera, ha optado por hacer las maletas y seguir con sus planes de vida ajena a lo que le sucede a su hermano. El Dj ha sido claro a la hora de apartar a su familia de su vera cuando supuestamente más lo necesita: «Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa. Por favor, déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones. No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar. Solo soy una persona a la cual le ha dado un ictus. Respétenme y déjenme recuperarme. Váyanse de mi casa que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor. Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperarme, os lo pido por favor», escribía Kiko Rivera tras llegar a casa desde el hospital.