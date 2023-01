Irene Rosales se desvincula de las palabras de Kiko Rivera en televisión sobre Isabel Pantoja

El pasado fin de semana, Kiko Rivera lanzó un llamamiento desesperado a Isabel Pantoja. Después de más de dos años distanciados, el DJ intervino en el programa 'Fiesta' para pedirle a su madre que se ponga en contacto con sus hijos. "Yo estoy molesto con mi madre por una serie de razones. Ya no te digo ni económicas, son otras que me duelen más. Me duele que no tenga contacto con mis hijos", arrancaba diciendo. "Si mi madre ve esto, ya que no contesta a los mensajes, ya que no da señales de vida: llámame. Si no quieres hablar conmigo, yo lo entiendo y lo acepto. Pero llama a tus nietos. Yo automáticamente te pasaré con ellos". Sus palabras han puesto sobre el tapete, una vez más, que madre e hijo siguen siendo incapaces de arreglar sus diferencias. Es un tema por el que le han preguntado a Irene Rosales. Esta no quiere saber nada del conflicto familiar.

Vídeo: Europa Press

"Yo lo respeto mucho obviamente todo lo que ha dicho y más, pero es que yo no voy a entrar a hablar absolutamente nada. Yo solo hablo de lo que me suceda a mí como persona o lo que le suceda a mí marido en común, pero lo que tenga que ver su familia, no entro más", ha contestado la modelo sobre este asunto. La mujer del músico no ha querido hacer alusión a la confesión del hijo de Isabel Pantoja en la que se muestra arrepentido por haber iniciado un conflicto que parece no tener fin: "Eso es cosa de mi marido. Lo mío se queda en casa".

Kiko Rivera, molesto con Isabel Pantoja

Queda claro que a Irene Rosales no le interesa valorar o comentar lo que sucede entre su marido y su suegra. Siempre discreta, aunque tajante cuando le ha correspondido hacerlo, ha procurado no entrar en guerras contra la tonadillera. "Es muy complicado reconducir esto, ha sobrepasado unos límites que son mi mujer y mis hijos", recordaba Kiko Rivera el pasado fin de semana.

El sevillano confesaba en televisión que le duele que la artista protagonice un concierto y "se monte su propio drama". Uno de los asuntos que desea solucionar cuanto antes es la nula relación que tiene la artista con sus nietos. "El tiempo pasa y los niños se harán mayores. Las niñas cada día preguntan menos por ella. Al final el roce hace el cariño. Todavía estamos a tiempo", ha recalcado.

"Yo he sido madrero toda mi vida, tenía un vínculo super especia", ha reconocido Kiko Rivera

"Yo no pongo problemas sobre la venta de Cantora porque yo no debo nada. No es la misma situación que tiene mi madre", ha señalado en el programa de Telecinco. "Al final mi madre está en un problemón que no solo es para ella. Si a ella le pasa algo, esperemos que no sea así, el problema viene para mí. Por eso yo me pongo como me pongo. Si yo no puedo hacerme cargo por lo que sea, los siguientes son mis hijos. He intentado ponerme en contacto con sus abogados, pero cada vez son una gente diferente".

Kiko Rivera nunca imaginó estar tan distante de su madre. "Muchas veces yo en mi soledad me pongo a pensar las vueltas que ha dado mi vida. Yo he sido madrero toda mi vida. Tenía un vínculo super especial que jamás pensé que eso se fuera a romper", admitía en el programa de Emma García.