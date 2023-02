Irene Rosales recuerda la muerte de su madre: "Es un día muy doloroso"

Irene Rosales está pasando uno de los días más complicados del año para ella, el 6 de febrero, desde que su madre, Teresa Vázquez, falleciera en esa misma fecha en 2020. Tras no poder superar una enfermedad tuvo que decirle adiós y, desde entonces, siempre está en su recuerdo. Por ello le ha dedicado unas sentidas y bonitas palabras donde demuestra, una vez más, todo lo que supone esta pérdida: "Aprendemos a vivir con el duelo, a mirar la vida con otro punto de vista, pero duele".

La que es mujer de Kiko Rivera reconoce que el no tener a ninguno de sus dos progenitores junto a ella solo empeora la situación pues los recuerdos y el dolor es constante: "Echo tanto de menos a mis padres que solo pensarlo me duele el alma". Junto a ella siempre tiene a su marido y hermanos, a los que ha querido agradecer con una foto junto a ellos todo lo que hacen día a día. Es un momento en el que siempre reflexiona sobre la pérdida y todo lo que ha aprendido de los que ya no están desde ese año 2020 en el que perdió a sus dos padres: "Me enseñaste a ser fuerte, pero mi alma está a pedazos desde hace 3 malditos años".

Estas palabras llegan acompañadas de una emotiva fotografía de la infancia, que seguro le encanta, y en la que aparecen juntas. En ella, una versión bebé de Irene Rosales está en brazos de su madre observando el mundo y sintiendo la protección que le brinda. Es por ello que grita a los cuatro vientos el amor que siempre guarda: "Mami, te amo con locura. Es un día muy doloroso en el que mi mente solo busca una explicación".

No se moja en el conflicto de Kiko Rivera con Isabel Pantoja

Irene Rosales tiene que hacer frente a esta pérdida en medio del continúo distanciamiento de su marido Kiko Rivera y de su familia paterna, los Pantoja, su madre, Isabel Pantoja y su hermana Isa Pantoja. La reconciliación es un hecho que parece no estar sucediendo y dispara el interés de cuándo se podría llegar a producir, si hubiera interés por las partes. Ella no quiere formar parte de todo esto y, cada vez que se le pregunta, se muestra muy tajante: "Yo solo hablo de lo que me suceda a mí como persona o a mi marido en común, pero lo que tenga que ver su familia, no entro más".

Esta decisión de evitar pronunciarse de los Pantoja responde a las ganas de evitar conflictos entre ellos y que las cosas se puedan llegar a complicar. De hecho, no ha querido tampoco aclarar si es verdad que Kiko Rivera se muestra arrepentido de todo lo sucedido con su madre desde 'La herencia envenenada', como así lo hizo en su entrevista en 'La Resistencia', y se estaría planteando dar algún paso hacia la reconciliación: "Lo mío se queda en casa".

¿Se podrán reconciliar con Isa Pantoja?

La situación sigue complicada también con Isa Pantoja, hermana de Kiko Rivera, con la que mantiene un conflicto constante. La joven ha concedido una entrevista a 'Sálvame Deluxe' en la que, completamente convencida, asegura que no va a perdonar a nadie por mucho que su madre sí lo deba hacer : "Es una cosa que quiero. Yo la veo preocupada por otras cosas y yo sé que es algo que echa en falta. Ojalá".

Y es que distingue muy bien en qué punto está la situación de ella con su hermano y cómo debería de estar la de Kiko con su madre Isabel por mucho que le duela todo lo que se han dicho: "Ella está mal y yo egoístamente también lo estoy. Hablar de eso hace que recuerde muchas cosas y sufra". Eso no quita para que en situaciones tan complicadas, como lo fue en 2022 cuando Kiko Rivera sufrió un ictus, sí se interesara por su salud y le deseara la mejor de las recuperaciones.