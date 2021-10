Una escapada que llega antes de su inminente reencuentro con Isabel Pantoja y que sirve para recargar pilas y evadirse de sus problemas.

No están siendo tiempos fáciles para la familia Pantoja debido a las incesantes polémicas que día sí y día también protagoniza Kiko Rivera a raíz de sus declaraciones. Mientras que Chabelita Pantoja se sentaba en ‘Sábado deluxe’ para mostrar su hartazgo ante los continuos ataques de su hermano, Irene Rosales ha puesto tierra de por medio para evadirse de su realidad. La nuera de Isabel Pantoja está pasando unos días en Galicia para recargar pilas junto a sus amigas de toda la vida.

En medio de la polémica suscitada por Kiko Rivera a raíz de su acercamiento con su madre y la guerra que le ha declarado a su prima, Anabel Pantoja, y a su hermana, Chabelita Pantoja, Irene Rosales ha puesto tierra de por medio y ha viajado hasta A Coruña este fin de semana para celebrar la despedida de soltera de una de sus mejores amigas. Un plan de desconexión que llega en el mejor momento y con el que va a poder recargar pilas antes de volver a su realidad.

La que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ ha dicho adiós por unos días a todos sus problemas y obligaciones y prueba de ello son los innumerables vídeos que está compartiendo a través de sus redes sociales en los que podemos vemos a la de Sevilla como hacía tiempo que no le veíamos. Riendo y con una sonrisa de oreja a oreja, Irene Rosales ha hecho hincapié en recomendar un conocido establecimiento de la ciudad gallega del que se ha quedado prendada después del truco de magia que les ha hecho el camarero del mismo. «Digno de ‘Got Talent’ mínimo», escribía.

Unos días en los que va a poder centrarse en ella y olvidarse así de todo lo ocurrido en las últimas semanas que han provocado que vuelva a estar en el punto de mira. Una escapada que llega también antes de que se produzca su inminente reencuentro con Isabel Pantoja en Cantora. Una visita que dará que hablar en las próximas semanas.

Chabelita y su preocupación por el estado de su hermano, Kiko Rivera

Este sábado, Chabelita Pantoja rompía su silencio y tomaba la decisión de compartir sus pensamiento a raíz de las palabras que le dedicaba su hermano semanas atrás. La hija de Isabel Pantoja se mostraba muy contundente y reconocía que tenía cierta preocupación por el estado de salud de su hermano recordando cuando el DJ aseguraba que temía quedarse solo en casa por miedo a que le acecharan viejos fantasmas. «Si no va a un centro de rehabilitación es porque no quiere. Una persona que está así no se va a curar sola. Si él tiene problemas debería acudir a un profesional. Llega un momento en el que no podemos ir diciéndole todo el rato lo que tiene que hacer», declaraba la joven.