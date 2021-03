La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha querido compartir con sus seguidores el problema que tiene en la nariz, algo que le ha pasado por primera vez y del que pide consejo a sus seguidores.

Irene Rosales comparte su día a día con sus más de 653.000 seguidores en las redes sociales. No solo nos muestra sus ratitos con sus hijas, Carlota y Ana, también sus proyectos profesionales. Y de vez en cuando nos sorprende con publicaciones mucho más íntimas, donde desvela algunos problemas con los que se encuentra en su vida. Así lo hizo cuando recibió unas cartas amenazantes en la casa que comparte con su marido, Kiko Rivera.

Pero ha dado un paso más. Y es que Irene Rosales acaba de compartir el problema de salud con el que se ha encontrado. Desde su casa, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha mostrado el herpes que le ha salido en la nariz, algo que le ha ocurrido por primera vez en su vida. Para solucionarlo, ha pedido ayuda a sus seguidores.

«Os pregunto una duda. A mí jamás me ha salido un herpes y ahora justo me ha salido uno en la nariz. ¿A alguien le ha salido un herpes alguna vez en la nariz? Porque tengo la nariz que me escuece lo más grande. Ya me estoy echando las cremitas», empezaba diciendo preocupada por este problema antiestético.

Irene Rosales pide ayuda a sus seguidores por un problema médico

Vídeo: Instagram.

En su cara se aprecia las consecuencias de este herpes. Y es que tiene como si tuviera una herida justo en uno de los orificios de su nariz. Por ahora no se ha mostrado preocupada por tener que estar el fin de semana que viene en el plató de su programa. No es algo que le preocupe y así lo ha hecho saber.

A pesar de este problema, Irene Rosales ha querido desvelar que está muy feliz por la etapa que está viviendo. «Quiero decir que estoy súper contenta porque poco a poco están saliendo cosas muy bonitas de trabajo, proyectos muy chulos. Estoy deseando contaros, pero poquito a poco», desvela la ‘influencer’.

Ya contó otro serio problema con el que se encontró

Irene Rosales y Kiko Rivera llevan un tiempo viviendo una situación muy complicada por culpa de unas cartas anónimas que le llegan a su domicilio familiar. La pareja está recibiendo cartas anónimas en su domicilio de Castilleja de la Cuesta donde lo más bonito que le dicen es «sois malas personas«, tal y como ha revelado la colaboradora de televisión.

Harta de vivir esta situación, la colaboradora decidió denunciar públicamente la situación que está viviendo que asegura que se acerca ya al «acoso». «Os dije que denunciarais una cuenta porque recibo insultos, de vez en cuando me nombran a mis padres y ahí es cuando no puedo más, pero lo que nunca os he contado es que recibo en casa cartas, como tres o cuatro cartas a la semana, de gente desconocida donde lo más bonito es que somos unas malas personas. Imaginaros todo lo demás», explicó Irene Rosales visiblemente enfadada por la situación que tiene que estar viviendo en su propia casa.