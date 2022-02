Los últimos días están siendo complicados para Irene Rosales y su marido, Kiko Rivera. Tras los ataques a su hermana, Chabelita Pantoja, el DJ ha avivado la llama de la guerra familiar y la pareja parece más aislada que nunca. La sevillana trata de mantenerse al margen de las discusiones, pero lo cierto es que resulta inevitable que las polémicas la salpiquen. Este lunes le ha tocado responder ante los rumores que apuntan a que el músico habría sustraído unas joyas de Irene para venderlas y obtener dinero.

Ante estas declaraciones, la modelo se ha mostrado tajante. «No lo sé, no lo sé ni yo», ha respondido cuando le han preguntado si su marido le ha cogido piezas de valor a sus espaldas para venderlas y ganar liquidez. «Voy a denunciarlo por lo tanto, Totalmente mentira, y que se acuse de esa manera a mi marido ¿Perdona?», ha zanjado. «¿A dónde vamos a llegar? No se ha robado nada. No sé de dónde han sacado eso». Así, ha echado por tierra rumores que nada tienen que ver con la realidad.

Ha insistido en que ella jamás ha tenido una cadena de oro: «Lo primero, que no he tenido una cadena de oro en mi vida ni pretendo tenerla. Y segundo: ¿Que mi marido la ha robado? ¿Dónde vamos a llegar?». Asimismo, se ha dirigido a quienes apuntan que ella controla el dinero de su marido: «Sí claro, soy ahora una madre».

A pesar del temporal que asola al clan Pantoja, tanto Irene como Kiko intentan salir adelante con sus respectivos planes. La semana pasada, con motivo de su 38 cumpleaños, el cantante lanzaba un nuevo proyecto empresarial. Una tienda de moda que veía la luz aún sin terminar del todo su construcción, pero en la que vende ropa de estilo casual. Se trata de su segunda marca de ropa, que lleva el nombre Zeeroxx, y en la que es posible adquirir prendas para hombres y mujeres. «Os presento mi nueva marca a partir de estos momentos @zeeroxx_oficial Este año todos somos #zeeroox», anunciaba en las redes sociales.

Irene Rosales acaba de lanzar una nueva tienda online de bolsos

Apenas 24 horas después, Irene hacía lo propio y lanzaba una tienda de bolsos. «Por fin puedo contaros que VAROI se hace realidad», decía en el perfil oficial de su nueva marca de moda. «Llevo mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza y hoy es el día de presentaros esta tienda online que he creado. Será por el momento una tienda online de bolsos, un complemento ideal y muy necesario para las mujeres y muchos hombres, así que poco a poco iré subiendo todos nuestros productos. No sé el tiempo que durará está aventura, espero que mucho, pero lo que sí estoy segura es de la ilusión tan grande que tengo. Gracias siempre y en muy poquito estamos en funcionamiento absoluto. Os mando un besazo enorme de todo el equipo de VAROI».

Hasta la fecha, Chabelita no ha respondido a los dos mensajes de WhatsApp que le ha mandado su hermano para pedirle disculpas. Isa está muy dolida con su hermano después de que este estallara contra ella e hiciera declaraciones muy delicadas sobre su pasado. La joven se piensa si poner una denuncia a su hermano, y hasta lo ha consultado con los abogados, pero aún no ha tomado una decisión al respecto.

Chabelita, dolida con su hermano y con Irene

«Yo he podido hablar con mi abogado, se puede demandar, pero quiero que me explique todo si es que al final tomo la decisión de demandar a mi hermano. Necesito coger más información de todo lo que conlleva, de las consecuencias… No sería una querella. He hablado con mi abogado pero no es una decisión fácil para mí. La primera vez me lo planteé, me dijeron que no lo hiciese… siempre pienso que va a cambiar, creo que esta vez se ha pasado. Lo he notado por mí, porque lo he pasado mal», ha confesado Chabelita.

La decepción de Chabelita no solo es con su hermano: también está defraudada con su cuñada. «Se me remueve todo cuando veo a Irene Rosales preparando todo por el cumpleaños de mi hermano. Creo que no le hace bien defender a su marido. A Irene no la culpabilizo de nada, pero que públicamente no diga nada… eché en falta que dijera algo hacia mí, que soy la perjudicada. En otras ocasiones se lo ha dicho. Me da igual lo que haga Irene, lo que me importa lo que haga mi hermano. Defraudada sí estoy con Irene. Yo no fui al desfile de Raquel Bollo, que también estaba invitada, porque estaba fatal», ha admitido en televisión.