Irene Rosales lleva unos días complicados, centrada en su marido, Kiko Rivera, que sufrió durante la madrugada del jueves al viernes un ictus. Esto le obligó a ingresar en el hospital Virgen del Rocío en Sevilla, donde tuvo que ser ingresado. A su lado ha estado su mujer, que no se ha separado de él ni un instante. Como todo lo que rodea a esta familia, el ingreso del dj ha venido con polémica. Y es que al parecer se le ha negado la entrada al hospital a Isabel Pantoja y a Chabelita Pantoja. E Irene Rosales ha sido la única señalada.

El hecho de que la hayan señalado le ha llevado a pronunciarse a través de comunicado. Aunque no quiere dar muchas explicaciones al respecto, Irene Rosales sí que deja claro que solo una cosa es la que le preocupa en estos momentos y es el cuidado de su marido, Kiko Rivera, que tiene que empezar una nueva vida para cuidar su salud tras el ictus que ha sufrido.

La sevillana se pronuncia sobre las críticas recibidas

«Me da tanta pena tener que leer tantas mentiras… No voy a entrar en absolutamente nada porque mi única preocupación es que mi marido esté al 100%. Pero el tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada uno es libre de opinar, pensar y juzgar lo que quiera, pero me da mucha pena leer tantas mentiras que no puedo evitar decirlo. Buenas noches familia», dice rotunda con la única intención de dejar claro que solo le preocupa su marido en estos momentos.