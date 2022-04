Irene Rosales no duda en apoyar a su marido, Kiko Rivera, siempre que puede. La sevillana ha acudido este pasado 28 de abril al concierto que el dj ha ofrecido en Sevilla para celebrar su 10º aniversario en el mundo de la música. Irene no puede estar más orgullosa de él y ha sido una de las primeras en llegar a la discoteca Antique, donde ha tenido lugar este concierto.

No podía estar más orgullosa y ha destacado todos los años que lleva ella al lado de Kiko: «Estamos muy contentos. Yo llevo apoyándole 8 de los 10 años, que no es poca cosa», dice entre risas, conscientes de que lleva junto al dj casi todos los años que lleva en el mundo de la música. Por este motivo, Irene ha dejado a sus hijas con un familiar para estar al lado de su marido.

Los que no han estado en este concierto son muchos miembros de su familia. «Seguramente, él echará de menos a toda su familia. Es cierto que las circunstancias no son como las del otro concierto, pero bueno, que no es nada malo que diga todo lo que le está pasando, que diga que les echa de menos. Pero son sus sentimientos, es lo que siente y punto», ha comentado.

Ha sido en este momento cuando ha dedicado unas palabras a su madre, que hace unos días conseguía evitar la cárcel: «Kiko ha escrito a la madre. Lleva más de un año diciendo que se arrepiente de haber dicho las cosas de cierta manera. Pero no se quiere reír de la prensa ni mucho menos. De hecho Kiko es súper claro y lo que dice lo dice sin filtros».

Irene Rosales anuncia que Kiko Rivera ha escrito a su madre

Vídeo: Europa Press.

Aún así, la ‘influencer’ prefiere mantenerse al margen de las polémicas familiares que tiene abiertas Kiko: «Yo, la verdad, me mantengo al margen de todo lo que quiera escribir a la madre o del contacto que quiera tener con la familia, porque siempre salgo escaldada. He salido un poquito escaldada de todos estos temas familiares y prefiero mantenerme al margen. Respeto mucho todo tipo de acercamientos y demás».

Irene Rosales no puede esconder la felicidad de Kiko sobre la absolución de su madre: «Claro que está contento, lo que queríamos es que todo fuera de la mejor manera posible y así ha sido, y feliz. Lo poco que sabemos ahora es que tiene conciertos y gira. Así que la vaya muy bien». Los temas de herencia ya los deja en manos de Kiko, que si él considera, que hable con la prensa sobre ellos: «Eso ya preguntarle a mi marido, es él quien tiene que hablar. Yo vengo a disfrutar del concierto de hoy, yo no me he enterado de nada de cómo va a ir, así que va a ser una sorpresa. Sé que va a ser muy chulo y muy bonito y sé que van compañeros que son maravillosos».

