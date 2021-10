«He querido estar con mi marido y no me arrepiento de ello porque sé que me necesita», ha afirmado la sevillana.

1 de 8 Irene Rosales se ha pronunciado sobre su ausencia en la boda de Anabel Pantoja 2 de 8 "El año pasado yo perdí a dos personas que amo con locura y quien estuvo ahí arropándome fue mi marido" 3 de 8 "Me ha dado una pena enorme no acompañar a Anabel y Omar en su día tan especial" 4 de 8 "La vida a veces te da un golpe y te cambia todo por completo" 5 de 8 "Hay que respetar cada opinión y formas de afrontar cada circunstancia" 6 de 8 "Por eso pido que respetéis cada decisión" 7 de 8 "He querido estar con mi marido y no me arrepiento de ello" 8 de 8 "Sé que me necesita y ahí estaré siempre para todo"