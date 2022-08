Dos días después de dar a luz a su tercera hija en común, Ion Aramendi y María Amores han abandonado el hospital de La Paz, en Madrid, con su bebé. El presentador de Mediaset y su mujer han regresado a casa con la pequeña Marieta, que nació el pasado 31 de agosto y cuya llegada ha convertido a su familia en numerosa, ya que son padres de dos hijos varones.

«MARIETA nació ayer, 4 kilos, y es una maravilla, María @sraamores también está bien, pero al ser por cesárea y al haber algunas complicaciones todavía está en Reanimación (y por eso no os ha podido contestar a vuestros mensajes), están muy bien las dos! Un abrazo», escribía el conductor de ‘Supervivientes’ tras dar la bienvenida a su niña.

«Marieta intentaba salir hasta que se dieron cuenta de que era muy grande», ha contado la mujer de Ion Aramendi

Son días felices para el vasco, que no se ha separado en ningún momento de su pareja. Esta, una conocida influencer, contó en su perfil de Instagram cómo transcurrió el parto, en el que hubo algunos contratiempos. Y que, nada más nacer, la niña tuvo que ser asistida por el personal sanitario. Un susto que ya ha quedado atrás. «MARIETA & MAMÁ juntas por fin después de que nos separaran abruptamente hace 30 horas. Han sido unos días en los que las he pasado putas, no os voy a engañar. Marieta intentaba salir hasta que se dieron cuenta de que era muy grande y aquello no pintaba bien. Se intenta parto instrumental pero tampoco. Finalmente se decide cesárea y la cosa se complica mucho, pero mucho», ha relatado Amores.

«Ahora ya da igual , después de dos días en reanimación sin comer, ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y enmorfinada viva , estamos juntas, ella sana como una manzana con sus más de 4 kilos y yo in love total. Desde el hospital os mandamos un consejo #generouser: si eres un chihuahua enano no te cruces con un gran mastín vasco o tendrás cachorros por encima de tus posibilidades corporales!. Muchísimas gracias por todo el interés y el amor que hemos recibido», ha contado la mujer de Ion Aramendi.