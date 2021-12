Siempre ha sido discreta en lo relativo a su vida personal. Sin embargo, el pasado mes de mayo sorprendió a todos cuando, por primera vez, hablaba de su novia. «Mi amor, por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más», escribía un día después de recibir el premio Ciudad de Alicante por su trayectoria profesional, durante la gala inaugural de la 18ª edición del certamen. Unas bonitas palabras a su compañera sentimental, con la que, según se ha sabido esta semana, ha formado una feliz familia.

Según informa el diario ‘ABC’, la actriz su pareja son madres de una niña. Al parecer, se convirtieron en mamás antes de la pandemia mediante un tratamiento de fecundación in vitro. Un proceso gracias al cual disfrutan de una bebé de la que ambas presumen con sus seres queridos. Según cuenta este diario, el entorno de Inma Cuesta asegura que esta y su compañera sentimental atraviesan un momento muy feliz con su novia y su pequeña. Este verano se pudo ver a las tres disfrutar de las playas de Cádiz durante unos días de vacaciones.

En la actualidad, Inma Cuesta y su chica comparten una vivienda a las afueras de Madrid. Dado el hermetismo de la valenciana, hay quien llegó a pensar que la niña -que ya tiene un año y medio- era hija de su pareja. Pero no. Este bebé es fruto de un proceso que inició la pareja hace tres años.

Inma Cuesta, de 41 años, ha sido esquiva y hermética cuando se le ha preguntado por su vida sentimental. Sin embargo, fue después de recibir su primer gran reconocimiento a su trayectoria cuando decidió hacer mención a su «compañera de aventuras» y sus «ganas de más». Aquel cariñoso -y brevísimo- mensaje fue toda una novedad en su momento, ya que nunca antes había hablado públicamente su orientación sexual. Desde que saltó a la fama gracias a su labor como intérprete, los rumores sobre su sexualidad estaban sobre el tapete, pero ella salía por la tangente cuando se le preguntaba por ello.

Se rumoreó incluso con una posible relación con la cantante Vanesa Martín. Ellas reconocieron que eran grandes amigas. Y nada más. «Inma es un pedazo de actriz, es una persona con una sensibilidad brutal y la quiero muchísimo, igual que quiero muchísimo a María León o a Silvia Abascal y a Alex García», diría la andaluza en una entrevista con ‘El Mundo’. Sobre si le molestaba que la relacionaran de manera amorosa con Inma Cuesta, respondía: «A mí me da exactamente igual porque creo que no es ninguna noticia. A veces se inventa mucho. No voy a entrar en ningún tipo de polémica y no comentar ninguna cuestión personal porque la realidad la conocen las personas que la vivimos».

Pero todo esto forma parte del pasado. Ahora, Inma compagina sus días felices como mamá con un periodo cargado de trabajo. Hace poco arrasó con su último papel protagonista en la serie ‘El desorden que dejas’, de Netflix.