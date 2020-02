Ha pasado más de un mes desde la última vez que vimos a Hugo Sierra en televisión. En concreto, fue el pasado 4 de enero cuando el ganador de ‘GH Revolution’ se sentó en ‘Sábado deluxe’ para explicar en qué punto estaba su relación con Adara Molinero. Después de que la exazafata confesara que se iba a separar del uruguayo, este ha roto su silencio en redes sociales.

Hugo Sierra ha publicado una imagen después de varios meses de silencio. En concreto, podemos ver al exconcursante de ‘GH’ con los brazos abiertos y el torso desnudo, en un ambiente en el que se puede respirar paz y tranquilidad. «Freedom (libertad)«, escribe junto a la instantánea. Además de la evidente declaración de intenciones, el padre del hijo de Adara Molinero ha querido dedicarle unas bonitas palabras a sus seguidores: «Los quiero legión, de cuore siempre».

El pasado 27 de enero, Adara Molinero comunicaba a los espectadores de ‘El tiempo del descuento’ su intención de separarse de Hugo Sierra. «Quiero dejar claro que me separo de Hugo por las deslealtades, por la falta de cariño, me he sentido muy sola. El corazón me dice otra cosa. He tomado la decisión de separarme. A mí me gustaría que llegáramos a un acuerdo y no ir a juicio«, explicaba la joven a Jorge Javier Vázquez.