Tamara Falcó ha vivido su cumpleaños más diferente, pero el mejor. Para soplar las velas, la hija de Isabel Preysler se decantaba por no celebrar ninguna fiesta (como hizo el pasado año) y organizar un viaje familiar a un destino paradisíaco. El lugar elegido ha sido Maldivas, desde donde ha preferido no compartir ninguna publicación, por lo menos por ahora. Aunque no la hemos podido ver todavía, sí que conocemos dónde se ha alojado. Se trata del hotel Soneva Resort, en el que ya estuvo en 2021 junto a su madre.

La ‘influencer’ ha celebrado su cumpleaños en Maldivas en familia

La familia ha encontrado el mejor lugar para desconectar de todo el revuelo mediático que ha provocado la infidelidad de Íñigo Onieva, con el que Tamara Falcó se había prometido. Ahora ya empieza a disfrutar de nuevo del día a día y lo primero que ha hecho es irse de viaje con su familia, que ha sido el mejor apoyo en los momentos más delicados. Y han elegido el mejor hotel para disfrutar al máximo.

Se trata de un hotel que cuenta con 63 villas en la playa y ocho villas en medio del mar. Una de estas podría haber sido la elegida por ellos para pasar unos días en el paraíso y que tienen un valor de 4.000 euros la noche. Eso sí, cuentas con todas las comodidades. De hecho, se podrían haber alojado en la que cuenta con un tobogán desde la villa hasta las aguas cristalinas.

Se han alojado en una villa sobre el mar de 4.000 euros la noche

La villa en la que se podrían haber alojado tiene dos habitaciones y una capacidad para cuatro personas. Está sobre el mar y cuida la privacidad de sus clientes. Además de tener unas increíbles vistas, esta villa tiene su propia piscina, perfecta para quitarse la sal después de disfrutar de un baño en las aguas cristalinas de Maldivas. Y en el interior de la villa, varias zonas comunes. Tamara Falcó y su familia se ha podido reunir con los suyos en el salón, un comedor o en la terraza exterior con porche.

Tamara Falcó se encuentra con ganas de disfrutar la vida

Hace unos días se dejó ver en un evento público apenas un mes y medio después de romper su relación con el empresario madrileño. Ya recuperada, Tamara Falcó está dispuesta a exprimir al máximo la vida y asegura que ya vuelve a tener cuerpo para las fiestas. «Ha habido un momento, pero ya ha pasado un tiempo. He estado con mi hermana en Doha, me lo he pasado pipa. He estado de concierto, era la primera vez que bailaba… He salido a cenar, he tenido la boda de mi mejor amiga, no iba a estar sentada en una silla. Esto es raro, va y viene, pero la verdad es que estoy bien», reconocía con una sonrisa en el rostro.

A pesar de que su vida ha dado un giro de 180 grados por la ruptura, Tamara Falcó asegura que su vida sigue siendo la misma. «Yo tengo la misma vida. Tenía una vida estupenda y no tengo por qué cambiar de vida. A mí mi vida me encantaba y no está definida por una pareja».