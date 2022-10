Este sábado, ‘¿Quién es mi padre?’ ha emitido la entrevista póstuma a Albert Solà, el hombre de 66 años que mantenía una larga batalla judicial para demostrar que era hijo ilegítimo del Rey Juan Carlos y que fallecía el pasado 9 de octubre de forma repentina. En esta entrega, el programa de Carlota Corredera ha contado también con el testimonio de Ingrid Sartiau, la mujer belga que asegura ser hija ilegítima del rey emérito.

Ingrid Sartiau ha reconocido que le ha costado muchos años lidiar con la situación por la que atraviesa y admite que tiene todo el derecho a saber la verdad acerca de quién es su padre. «Me ha costado años de depresión, continúo creyendo y tengo la esperanza de que haya un cambio«, insistía. La mujer belga viajaba a España y visitaba este verano la Zarzuela el día que el rey emérito almorzó con su familia durante su regreso a nuestro país.

Está convencida de que su padre es el padre del Rey Felipe VI y asegura que su hija guarda un gran parecido con la Princesa Leonor. Esta lucha constante por averiguar la verdad le ha hecho pasar por emocionar extremas, además de una gran depresión y unos meses de ingreso en una clínica. «Hace años que tomo antidepresivos para superar esto. He engordado 30 kilos, lo he pagado muy caro. Ahora estoy mejor, desde el nacimiento de mi pequeño. No me rindo y quiero continuar, él crece y me da mucha esperanza», asegura en el programa de Telecinco.

Así se enteró Ingrid de que su padre era, supuestamente, el Rey Juan Carlos

Al inicio del documental emitido, Ingrid Sartiau y su tía, Huguette Sartiau, han insistido en que Lilian Sartiau mantuvo una relación con Juan Carlos de Borbón cuando este aún no era Rey de España. En concreto, la madre de Ingrid trabajaba como institutriz de una importante familia belga en los 50 y fue entonces cuando conoció al rey emérito. Durante años, mantuvieron una relación basada en llamadas, cartas y pequeños encuentros. «Mi hermana me decía que había conocido a un chico muy guapo, muy amable y que quería volver a verla, que ella le dijo que por qué no. Tuvo un flechazo con mi hermana, allí fue donde se conocieron y donde comenzaron a verse, como es lógico de manera secreta porque ella era gobernanta y él era entonces un príncipe«, explicaba Huguette Sartiau.

En 1966 fue cuando nació la invitada del programa y durante los primeros años de vida estuvo oculta, alejada de su madre por miedo a que alguien pudiera arrebatársela. No fue hasta 2012 cuando su madre le confesó la identidad de su padre. Tres años más tarde, Ingrid comienza su batalla en los tribunales para ser reconocida por el Rey Juan Carlos. No obstante, la demanda fue rechazada por presentar contradicciones y una prueba de ADN que no es aclaratoria.