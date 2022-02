Este viernes, Kiko Rivera reaparecía en ‘Sálvame’ y se mostraba arrepentido de las palabras que le había dedicado a su hermana, Chabelita Pantoja, y volvía a reiterar que se sentía dolido con su familia. «No los quiero tener cerca en este momento. Me he equivocado, pero no soy ningún machista ni ningún maltratador», justificaba el DJ. Minutos después de su intervención en el programa de Telecinco, la hija de Isabel Pantoja utilizaba sus redes sociales para mostrar su reacción a las palabras de su hermano.

Chabelita Pantoja no tiene intención de quedarse callada y por eso ha dado un golpe en la mesa. La joven ha utilizado su cuenta de Twitter para responder a las palabras de Kiko Rivera en ‘Sálvame’ y su posterior comunicado. «No voy a valorar lo que me parece una persona que ‘quizás’ se arrepiente de contarlo pero no de realizar el hecho ilícito. Gracias a vosotros por darle voz», decía la joven de forma tajante. Asimismo, consciente de todo el cariño que ha recibido a través de las redes sociales, la hija de Isabel Pantoja se ha mostrado desbordada: «Gracias por no agachar la cabeza sobre aquello que no consideráis justo», admite.

Con este mensaje, Chabelita Pantoja vuelve a reiterar sus dudas sobre el arrepentimiento de su hermano y deja claro que estas últimas declaraciones de intenciones se deben a las consecuencias que han tenido en su carrera las palabras que le dedicó. «Necesito estar bien, tengo un hijo«, se sinceró la joven el pasado jueves en ‘Ya son las ocho’ visiblemente más calmada, aunque visiblemente afectada.

Estas declaraciones de Chabelita Pantoja llegan después de que Kiko Rivera confirmara en ‘Sálvame’ que le había mandado un mensaje de WhatsApp a su hermana para pedirle disculpas, aunque no se había atrevido a descolgar el teléfono. «No la he llamado porque no sé cómo explicarme. Prefiero ahorrarme ese mal trago. Me siento muy mal por ello, no sabía que podía llegar a ese punto», confiesa el DJ.

Kiko Rivera, dolido con su familia

Aunque Kiko Rivera está arrepentido de sus palabras, el DJ vuelve a hacer hincapié en que se siente dolido con su familia. Su relación con su madre y con su hermana lleva tiempo siendo mala, casi inexistente. Y en el futuro es probable que siga siendo así, ya que es lo que le han recomendado los especialistas. Lo primero que me ha dicho mi psiquiatra es que me aleje de mi familia porque no me viene bien. He seguido esas instrucciones«, ha revelado en ‘Sálvame’. Asimismo, ha aclarado que sus palabras contra Chabelita no han sido producto de una recaída: «No he tenido ninguna recaída, gracias a Dios». En la actualidad, recibe terapia para superar sus problemas emocionales: «Sigo con mi tratamiento y con mis historias. No es fácil, pero sigo haciéndolo».