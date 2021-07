El triunfo de Olga Moreno en ‘Supervivientes’ no ha sentado bien a Gianmarco Onestini, quien se quedó a las puertas de alzarse con el ansiado cheque de 200.000 euros. El italiano se ha sentado en el ‘Deluxe’ donde no solo ha arremetido contra la sevillana, también lo hacía contra su marido, Antonio David Flores.

«Antonio David y Olga son iguales. Tienen la misma actitud, intentan ser buenos contigo para que confíes en ellos y les ayudes. Luego te traicionan en cuanto pueden», ha afirmado de forma tajante. Añadía que su concurso había estado muy meditado: «Olga es una persona super estratega y todo lo hace por interés. No es algo que me sorprenda porque está con Antonio David Flores». Recordaba que comenzó la experiencia olvidando que mantenía una mala relación con su marido tras su paso por ‘GH VIP’: «Yo he empezado sin prejuicios con ella y, al final, me ha engañado».

«Después de ‘GH VIP’ Antonio David y yo éramos amigos, pero me traicionó. Es una persona terrible. Cuando me he enterado de cómo es, he dicho: ‘Hasta luego'». El ex Guardia Civil filtró una sonada conversación telefónica que mantuvo en su día con su expareja, Adara Molinero, desde entonces la relación se rompió por completo entre ambos. «Es una persona que quiere estar en televisión. Él me ha dicho que da igual que se hable bien o se hable mal, lo importante es estar».

Gianmarco ha reconocido que no ha felicitado a la sevillana por su triunfo en el reality más extremo de Mediaset. «Porque es una persona que para mí no se merecía ganar». También cree que su concurso estaba guiado por una clara estrategia y que es una persona «muy inteligente que sabe perfectamente lo que hace. Olga engañaba a los compañeros para no salir nominada».

En contra de Olga Moreno

Finalmente, la audiencia dictó sentencia y decidió que la empresaria se convirtiera en la ganadora de esta última decisión. «No me ha gustado que haya ganado una persona que no se lo merecía. Para mí un verdadero ganador tiene que ser una persona que no engaña a la gente y que no engaña a sus compañeros. Esto para mí no es ser el ganador de ‘Supervivientes'».

Durante esta entrevista, Gianmarco ha recordado que cuando Sandra Pica visitó Honduras filtró cierta información sobre lo que estaba ocurriendo en el exterior. Algo que le habría revelado la propia Olga: «Ella me contó que por Sandra Pica sabía cosas del exterior como que Rocío Flores estaba trabajando en ‘El programa de Ana Rosa'». También se ha pronunciado sobre si esta información hizo que su compañera cambiara su comportamiento ante las cámaras: «Yo sé que ella tuvo un cambio. Desde entonces estaba más segura de sí misma».