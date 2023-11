Genoveva Casanova rompe su pacto de silencio con Federico de Dinamarca

Las imágenes de Federico de Dinamarca paseando por las calles de Madrid junto a Genoveva Casanova siguen estando en el punto de mira. Mientras que el hijo de la Reina Margarita ha optado por seguir adelante y no hacer ningún tipo de comentario al respecto, la ex de Cayetano Martínez de Irujo ha dado un paso más allá y ha decidido romper el pacto que tenía con el Príncipe danés. Un giro de guion que explicaría cómo se encuentra la empresaria, quien está recluida en el Palacio de Arbaizenea.

En pleno escándalo, hace unos días Susanna Griso revelaba en 'Espejo Público' que tanto Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova se habían puesto de acuerdo en "no alimentar nada" y no hablar. Un pacto que ambos han cumplido, hasta ahora. En concreto, la mexicana lo rompía por completo al explicar cómo se sentía de manera reciente. "Perdóname, pero de verdad que no puedo hablar. Estoy destrozada", escribía a 'Vanitatis' acabando con el trato que tenía con el Príncipe danés.

Prefiere no revelar cuánto tiempo estará fuera, confirma que se ha visto sobrepasada pues las mencionadas fotos han dado la vuelta al mundo, no solo dentro de nuestras fronteras. Nada más hacerse públicas las imágenes, la Casa Real danesa salía al paso con un contundente (y nunca visto) comunicado. "Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero", aseguraban.

Ha habido más encuentros privados entre Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca

Una vez surgida la polémica, Susanna Griso daba muchos más detalles sobre la amistad que había entre Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca. En concreto, la presentadora confirmaba que ambos tenían una estrecha amistad, se conocen desde hace tiempo y no es la primera vez que coinciden. "Me dicen que son varios encuentros privados los que mantieneny que son con más amigos del grupo, algunos son otros miembros de la realeza, quedan y duermen en casas privadas, es una amistad que les lleva a verse varias veces al año... No se esconden porque lo ven con naturalidad y como parte de la relación de amistad que mantienen", comentaba.

Además, indicaba que también habían coincidido en varias cacerías a las que asisten muchos 'royals'. "Se organizan sobretodo en Alemania y Austria. Ahí Genoveva, que le gusta mucho y se ve que asiste con bastante frecuencia, conoce a Federico", llegó a revelar la presentadora de Antena 3. Lo cierto es que las imágenes han corrido como la pólvora y los medios daneses no han dudado en acusar al Príncipe Federico de adulterio. Además, estas misma publicaciones aseguran que Mary de Dinamarca estaría dispuesta a pedir el divorcio.