En plena guerra entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko, el torero ha atacado con dureza a la tonadillera, a quien aún reclama objetos personales de su padre.

La tormenta que se ha desatado del clan Pantoja a raíz del distanciamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera empieza a tener consecuencias colaterales. Y es que en los últimos días, las personas más próximas al entorno de la tonadillera y el DJ han hablado públicamente sobre el conflicto entre ellos. El último en posicionarse al lado del sevillano ha sido su hermano, Fran Rivera, quien ha aprovechado que se le ha preguntado por el tema para lanzar duras acusaciones sobre la cantante.

El torero nunca ha ocultado que la Pantoja no es santo de su devoción. Tanto él como su hermano llevan toda la vida enfrentados a la viuda de su padre, Paquirri, a quien aún reclaman parte de su herencia. Son años pidiéndole lo que más añoran de su progenitor: objetos personales, fotografías, recuerdos y pertenencias de gran valor sentimental para ellos, como trajes de torero y capotes de paseo con los que les encantaría poder rendir tributo a su padre, fallecido en 1984.

Habla duramente de Isabel Pantoja: «Sé quién es esa señora»

Cuando las cámaras le han preguntado por la brecha entre Kiko y su madre, así como la voluntad del sevillano de vender la finca de la artista, el diestro ha respondido: «No estoy muy al tanto, pero si la quiere vender… las cosas materiales cuando se tienen problemas lo que hay que hacer es venderlas, solucionar, están para venderse. Siempre he tenido entendido que el mayor porcentaje de Cantora es de Kiko«, ha zanjado.

Al hablar de Isabel Pantoja ha sido especialmente duro: «Sé quién es esa señora perfectamente y sé el daño que ha hecho a dos niños pequeños».

Fran Rivera ha recordado que «cuando murió mi padre yo tenía 10 años y mi hermano Cayetano tenía siete. Mi padre se murió hace treintaytantos años ya y no nos ha querido dar nunca nada. No me extraña nada». Desde entonces, Isabel Pantoja se ha negado a darles objetos de Francisco Rivera que anhelan desde la infancia.

«Kiko sabe esto desde el primer día»

«Quien es capaz de hacer lo que nos ha hecho a nosotros es capaz de cualquier cosa, no tiene corazón ninguno. Al final, mira, nos van a dar la razón por otros lados», zanjaba. Asimismo, he recordado que nunca le ha ocultado a su hermano Kiko todo lo que le disgusta de su madre: «Kiko sabe esto desde el primer día. Esto no es nuevo para él tampoco, lo sabe desde siempre».

El último episodio de la guerra entre Kiko Rivera y su madre ha dado un giro dramático tras las últimas declaraciones del andaluz. «A veces somos buenos con las personas equivocadas», decía en su perfil de Instagram. Otras de sus frases lapidarias ha sido: «Para mí usted murió y yo no hablo con los muertos». El contenido de estas publicaciones son tan fuertes y han provocado tal aluvión de reacciones que minutos después de compartirlos en la nube se ha arrepentido y los ha borrado de su perfil social. Pero su publicación ha estado el tiempo suficiente como para revolucionar al universo ‘pantojista’. La polémica está servida. Y esta guerra, al parecer, no ha hecho más que empezar.

A la vista de las circunstancias, no parece que, de momento, la cosa se calme entre madre e hijo. Esta semana, Kiko Rivera estallaba en ‘Sálvame’ para dejar claro que está cansado de la actitud de su madre. «No quiero que sepa que la estoy atacando, porque esto ya se lo he dicho a ella y la que ha hecho esto suyo es ella. Cuando me senté en el ‘Deluxe’ no no estaba sentado hablar de mi madre, no necesito hablar de mi madre. Necesito a mi madre, no a Isabel Pantoja y mi madre no está. Porque el personaje de Isabel Pantoja siempre es más, se lamentaba. Y, visiblemente enfadado, zanjaba: «Dejad ya de pensar que soy un gilipollas, que mi madre se espabile un poco. Si tiene que decir algo que venga y me lo diga a la cara o que lo diga públicamente para que yo me pueda defender. Porque hablar así de un hijo no tiene perdón de Dios».