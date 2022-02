La presentadora ha presumido de cicatrices tras sufrir un cáncer y lo hace con orgullo el día de su cumpleaños, pues estas marcas evidencian que ha ganado la lucha y puede seguir disfrutando de los pequeños placeres de la vida: “Suelo decir que para mí el año nunca comienza en enero, ni9 con el nuevo curso en septiembre. Soy más de iniciarlo el día de mi cumpleaños, cuando he completado una nueva vuelta al sol. Ahí hago una especie de valoración de temporada. Me encanta cumplir años, cuando era pequeña la noche anterior no podía dormir por los nervios y ahora en realidad lo que intento es celebrar cada ocasión que se preste. (…) ayer estábamos haciendo unas fotos para la nueva campaña de Slowlove y nuestro fotógrafo captó este momento. No fue pensado ni planeado, no estaba pensado, pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro. Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo, mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino”.