Hace dos semanas, Emma García le mandaba un cariñoso mensaje a Diego Arrabal después de que este diera positivo en coronavirus. Tras esto, el colaborador de ‘Viva la vida’ ha compartido en sus redes sociales una imagen en la que aparece en el hospital confirmando que había tenido que ser ingresado. «Quizá no sea ejemplo de nada ni de nadie, pero me sale del corazón avisaros que este virus no es broma. Llevo trece días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar. Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme. Pero ahora me hago una pregunta: ¿Por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?», escribía el paparazzi.