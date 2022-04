Mientras que sigue guardando silencio sobre la participación de su prima en ‘Supervivientes’, Kiko Rivera ha lanzado una reflexión en sus redes sociales en la que asegura que hay que aprender a vivir sin rencor. «No se puede vivir en la vida cultivando el rencor. Ni se puede vivir en la vida dándole vueltas a una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me los repara nadie. Ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices con la mochila y seguir andando y mirando siempre para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas, en el transcurso no vivo hacia delante Y para mi la vida siempre es porvenir, lo que vale es el mañana», escribe.