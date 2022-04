En plena recta final del embarazo, la pareja ha recibido un mazazo personal. El cantante italiano ha perdido a su abuela, como así se ha encargado de anunciar su novia: “Vaya día. Fabio se fue hoy a Vigo, vuelve mañana y el lunes va a Argentina una semana. Va a ver a su familiar paterna y despedirse de su abuelita, que está muy mal”, comienza a detallar la joven, que más tarde dio a conocer que su abuela había fallecido: “Infinitas gracias por vuestros mensajes de apoyo a Fabio y vuestras oraciones por su abuelita Antonia. No resistió más, un ángel subió al cielo y nos cuidará y guiará desde allí. Estoy segura de que una parte de ella habitará en Gala y la protegerá siempre. Me hubiese gustado que conociera a su primera bisnieta igual que mi yaya, pero no ha podido ser”, se lamentaba.