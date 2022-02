La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha mostrado al fin el resultado de su última operación de pecho. Lo ha hecho presumiendo de escote y declarándose feliz por cómo se ve ahora cuando se mira en el espejo, aunque avisa que no será su última intervención: “Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho, no podéis imaginar la alegría que sentí”, reconoce la joven con un ajustado vestido de tonos verdes que muestra su renovada silueta.