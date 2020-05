4 Sergio Ramos

Sergio Ramos ha compartido un divertido momento con su hijo mientras que tocaban el piano. «Mi Nano… No creces tú, crecemos juntos. No aprendes tú, aprendemos juntos. No disfrutas tú, disfrutamos juntos. Porque la familia son ilusiones, proyectos y metas compartidas. Con cada tecla tocas mi alma, con cada nota sacas la mejor versión de mí mismo para ayudarte a encontrar tu camino. Ojalá siempre así. Te adoro», le ha dedicado el jugador de fútbol.