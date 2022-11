50 velas no se soplan todos los días. Lo sabe bien Luis Figo que quiso celebrar su cumpleaños por todo lo alto. Junto a su mujer, Helen Svedin, y sus tres hijas, Daniela, Martina y Stella, el exfutbolista disfrutó de una velada muy especial rodeado de muchos amigos, entre ellos, un nutrido grupo de rostros conocidos. Iker Casillas, Jon Kortajarena, María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi, José María Manzanares y Alejandra Onieva no faltaron a esta divertida noche.

El Casino de Madrid fue el escenario de este fiestón que reunió a alrededor de 200 personas y que contó con la música en directo de artistas de primer nivel como Pitingo y Marta Sánchez. Ambos pusieron a bailar a todos los invitados. Gracias a las redes sociales hemos sido testigos indiscretos de la celebración que nos deja muchas espontáneas imágenes. Uno de los más activos en Instagram fue, sin duda, Jon Kortajarena que se lo pasó como un auténtico enano.

Un inolvidable 50 cumpleaños para Luis Figo

El cumpleañero, muy elegante con traje negro y camisa blanca, llegó a la celebración escudado por las mujeres de su vida. Su esposa, la modelo sueca Helen Svedin estaba espectacular con un diseño drapeado. Mientras que sus tres hijas brillaron vestidas de largo. Entre los invitados, no faltaron muchos exfutbolistas como Raúl González, Iker Casillas, Fernando Hierro y Chendo. La fiesta también congregó a un grupo de personajes ligados al mundo de la moda y la interpretación como Jon Kortajarena, Alejandra Onieva y María José Suárez.

Uno de los momentos más destacado de la noche se produjo cuando el matrimonio formado por Luis Figo y Helen Svedin se dispuso a bailar la romántica canción I Just call to say i love you, un momento en el que despertaron los aplausos de todos los invitados. La velada estuvo amenizada por una suculenta cena que llevaba el sello de Paco Roncero, el prestigioso chef que tiene su restaurante dos estrellas Michelin en la terraza del Casino. Agasajó a los invitados con un menú especializado en cocina de vanguardia que concluyó con una deliciosa tarta en homenaje al protagonista de la jornada que sopló 50 velas.

¡Muchas felicidades!