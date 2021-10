La influencer ha celebrado a lo grande su 32 cumpleaños en una fiesta amenizada por Camela y a la que han acudido varios rostros conocidos.

Si hay una cita indiscutible en el mes de octubre esa es el 23 de octubre, el día en el que Dulceida cumple años. Fiel a la tradición, la influencer ha festejado a lo grande su aniversario en una fiesta que quedará en el recuerdo de todos y cada uno de los invitados. Se trata de una celebración que llega tan solo una semanas después de que la joven confirmara su separación definitiva de Alba Paul. Durante unas horas, Aída Domenech dejó atrás todo los malos momentos que ha vivido en los últimos tiempos y ha disfrutado a lo grande de este día tan especial.

Dulceida dejaba a todos boquiabiertos al mostrar el look que había elegido para celebrar su 32 cumpleaños. En concreto, la influencer lució un traje creado para la ocasión de Ze García, los mismos diseñadores que realizaron su vestido de novia y al que le han dedicado más de 100 horas de trabajo. Este estilemos se consagraba como el broche de oro a una gran fiesta en la que la música, risas, bailas y lágrimas de emoción no podían faltar.

«Resaca de felicidad (y del jager). Gracias por todo el cariño y todas las felicitaciones con mucho amor. Espero que estéis disfrutando conmigo de estos días«, escribía la influencer horas después de finalizar el primer día de su largo cumpleaños. A pesar de que no está pasando por su mejor momento debido al reciente fallecimiento de uno de los pilares de su vida, su abuela, y su reciente separación de Alba Paul, lo cierto es que Dulceida disfrutó de lo lindo de todo lo que sus amigos le habían preparado. Como no podía ser de otra forma, hemos podido ser testigo de todos y cada uno de los mejores momentos gracias a sus redes sociales. Así hemos podido ver su complicidad con Camela, que se han encargado de amenizar la velada, las lágrimas al reencontrarse con uno de sus mejores amigos y los eternos abrazos con sus mejores amigos, como Melyssa Pinto, quien no faltó a la cita.

Ha sido una fiesta «hasta el amanecer» en la que podíamos ver a la joven repleta de felicidad al ver a sus amigos sentados en diversas meses y disfrutando de una buena cena y una buena selección de música. Además de la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2021’, Susana Molina, Melo Moreno, Madame de Rosa, Noel Bayarri, Rodri Fuertes, entre otros, no quisieron perderse el evento del año. Cabe destacar que la gran ausente de la velada fue Anabel Pantoja, quien ahora mismo se encuentra en el centro de la polémica debido a las últimas declaraciones de Kiko Rivera.

Así comunicó su separación definitiva de Alba Paul

Hace una semana, Dulceida confirmaba a través de sus redes sociales que no había vuelta atrás y anunciaba que tanto ella como Alba Paul tomaban caminos por separado. «Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices. Un amor que me ha cambiado la vida, con el que he crecido y aprendido y he sido la persona más feliz del planeta. Un amor que ha traspasado fronteras y ha dado fuerza a muchos. Gracias por acompañarnos siempre y por querernos bien», expresó.