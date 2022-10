La vida sentimental de Tamara Falcó sigue generando nuevos titulares. Más aún desde que la socialité haya hecho nuevas declaraciones sobre Íñigo Onieva en México. Durante su intervención en el Congreso Mundial de las Familias ha revelado nuevos detalles sobre la ruptura. «No lo entiendo, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que también él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios», ha reconocido, además de explicar que piensa en la «importancia del perdón» para superar lo sucedido. Las nuevas declaraciones de la marquesa de Griñón han sido criticadas por Jorge Javier Vázquez. El presentador cree que se está excediendo al pronunciarse sobre su ex: «Me parece un exhibicionismo impúdico de sus emociones. Habla del lado oscuro de Iñigo Onieva, está consiguiendo que todos pensemos mal sobre él. Eso se llama abuso de poder».

«De lo de Tamara falcó necesito hablar con muchísima seriedad. Quiero hablar de este tema porque para mí ha sido muy trágico lo que ha sucedido este fin de semana con Tamara Falcó. Está jugando un juego muy peligroso. Me reafirmo en que si es tal como lo he leído, se está convirtiendo en un elemento muy nocivo para esta sociedad», arrancaba diciendo el conductor este lunes en ‘Sálvame’.

El catalán opina que Tamara está cayendo «en el maniqueísmo», basado en «yo soy buena persona él es mala persona». Asimismo, considera que se ha excedido al revelar ciertas informaciones sobre el que fue su novio durante dos años en un foro religioso: «Tengo a mi pareja que me ha sido infiel y ahora yo qué hago con mi pareja. La pisoteo. Hablo en el foro».

«Ella lo que consiguió al entrar en directo en ‘Sálvame’ fue coronarse y lo que hace ahora es hacer que la gente piense de Iñigo: ‘Qué mala persona eres’. Con todo lo que le ha hecho Iñigo… que yo lo que he visto de Iñigo es que en un festival se ha dado un pico con otra. ¡Yo no he visto otra cosa!», añade Jorge Javier. «Contar este tipo de intimidades me parece mucho más obscenas que contar que te has tirado a un tío. Son cosas muy íntimas de la pareja: esto de las creencias, de lo que no cree, si va a misa, si no va a misa… me parece lo más íntimo».

«Me parece hipócrita que venda esa imagen de católica comprometida cuando su mundo es frívolo», sentencia Jorge Javier Vázquez al hablar de Tamara Falcó

Jorge Javier ha sido especialmente duro cuando ha comentado el discurso de Tamara Falcó sobre la sexualidad: «Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad. Hay tantos tipos distintos de sexualidades. Hay tantos sitios distintos donde se puede ejercer el mal’. Sobre este asunto se ha mostrado implacable: «Este tipo de discursos de Tamara la aleja de muchísima población que en algún momento le ha podido reír las gracias y no sabe el daño que puede causar con esas palabras desde esa situación privilegiada que ha vivido desde que nació», sentencia el comunicador.

«No tiene ni idea de lo que sucede en la sociedad con diversos temas. Me parece intolerable el discurso de Tamara. Me parece totalmente hipócrita que nos pretenda vender esa imagen de cristiana católica comprometida cuando su mundo es frívolo, pegado a las marcas y pegado al lujo, cosa que no es lo que dice la religión católica. Sus palabras son un rotundo no y no deberíamos ser tan comprensivos con ella porque sus palabras hacen muchísimo daño a la sociedad. Ha hecho un discurso del odio y ese tipo de discursos hay que cortarlos de raíz. Hay opiniones que no son respetables».

«Eres un absoluto fraude», sentencia el presentador

Y concluye: «El mundo es un lugar peor por gente como tú que demoniza la libertad de elección y una sexualidad que no es la que tienes. Tengo 52 años. He sufrido muchísimo porque había mucha ente como tú que no aceptaba este tipo de sexualidad. Lo que has hecho en México este fin de semana ha sido propagar el odio y sembrar el odio. Te pido que recapacites y que no hagas daño. Con tus palabras lo que has hecho es atacar a la dignidad de las personas. Basta ya de aceptar este tipo de palabras como normales porque entran dentro de la total anormalidad. Eres un absoluto fraude. Recapacita porque eres un elemento muy nocivo y dañino para la sociedad. A mis 52 años no voy a permitir a que gente como tú y organizaciones como ‘Hazte oír’ vengan a enviarnos de nuevo a la oscuridad, a la tristeza y a la depresión».