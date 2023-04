Fernando Alonso se pronuncia sobre su posible romance con Taylor Swift

Fernando Alonso y Taylor Swift están los dos solteros. Ambos han roto sus relaciones recientemente y, además, quién sabe sin querer, pero han alimentado los rumores acerca de un posible noviazgo. Una de las primeras pistas llegó cuando el piloto de Fórmula 1 compartió un vídeo de TikTok en el que guiña un ojo mientras mira a cámara y donde se escuchaba una de las canciones de la artista llamada 'Karma', lo que no hizo si no disparar las alarmas. Es consciente de que está jugando al despiste, sin embargo, no ha querido hacer declaraciones al respecto. Lo ha dejado claro en su última aparición en el Gran Premio de Baku, donde entre risas ha dicho cuál es su posición en este asunto.

Vídeo: Tiktok

"No tengo nada que decir", ha asegurado ante la prensa. Fernando Alonso sabe que son muchos los que quieren saber qué le une a la cantante, pero al menos de momento no quiere explicar cómo está su corazón y si ha tenido algo con la reputada artista. Además, ha aclarado cuál es su intención en los campeonatos y esta no es otra que centrarse en su trabajo. "Sólo estoy aquí para correr", ha insistido, eso sí, entre risas y con el buen rollo que le caracteriza. Esta actitud bromista está lejos de zanjar un asunto que ha revolucionado las redes sociales.

Todo comenzó cuando un usuario de la Red planteó la posibilidad de que hubieran iniciado algo, una idea que se hizo viral hasta tal punto que llegó a oídos de Alonso. "Fernando Alonso está soltero desde hace unos pocos días. Taylor Swift se acaba de quedar soltera, casualmente, con 33 años. Está todo escrito", decía. Lo que quizás no imaginaba es que incluso el propio asturiano alimentaría este rumor, quién sabe si haciéndolo incluso posible.

La última relación de ambos.

Fue él mismo el que confesó su ruptura con la periodista, Andrea Schlager. A comienzos del mes de abril comunicó que sus caminos se habían separado, no obstante, seguían teniendo buena relación, tanto es así que apostaban por una relación de amistad continua en el tiempo. "Queríamos contaros que nuestra relación como pareja terminó. Hemos tenido la suerte de compartir un tiempo fantástico juntos, y seguirá siéndolo, pero de una manera diferente. Como seguramente habéis visto, hemos continuado trabajando juntos en varios proyectos durante este tiempo y seguiremos haciéndolo con profundo amor y respeto entre nosotros. Pensamos que era apropiado compartir esto porque habéis sido un gran apoyo. Gracias por eso, con amor, Fer y Andrea", escribió el deportista. De este modo, se hizo público que un año después de que su noviazgo saltara a los medios habían decidido no seguir como pareja.

Taylor Swift y Joe Alwyn, por su parte, eran para muchos la pareja perfecta, pero poco después de que saliera a la luz la ruptura de Alonso y Andrea se confirmó su separación tras seis años juntos. Su círculo ha sido quien ha desvelado las razones por las que han tomado esta reciente decisión: "Grandes diferencias en sus personalidades". Aunque parecía que este impasse iba a ser temporal, finalmente se han dado cuenta que no quieren estar junto al otro. "Tuvieron momentos difíciles antes y siempre consiguieron resolverlo, así que los amigos llegaron a pensar que solo se tomarían un tiempo separados pero que al final volverían a estar juntos (...) No son el adecuado el uno para el otro", explicó su entorno más cercano.