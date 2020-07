El hermano de Rocío Jurado ha revelado lo que realmente piensa la malagueña sobre el marido de su amiga Rocío Carrasco, a quien lleva años protegiendo.

Amador Mohedano ha vuelto a la carga. El hermano y exmánager de Rocío Jurado ha intervenido en ‘Sálvame’ para poner los puntos sobre las íes a las últimas declaraciones que hizo Carmen Borrego sobre su familia en ‘Viva la vida’.

Este fin de semana, Borrego comentaba la reciente entrevista de Amador en ‘Sábado Deluxe’. En ella, el gaditano aseguraba que no tenía relación alguna con el clan Campos. La colaboradora quiso dejar claro en el programa de Emma García que sus palabras no eran exactas, ya que tanto su madre como su hermana Terelu son una y carne con Rocío Carrasco. «Mi madre y mi hermana han estado en la boda de Rocío Jurado, en la boda de Rocío Carrasco y en la comunión de sus hijos. Rocío Jurado ha estado en la Primera Comunión de mi hija Carmen», recordaba. «Yo tengo unos pendientes de esmeralda que son los que primeros pendientes que tuvo mi hija Rocío Jurado estuvo en el bautizo de Alejandra Rubio. Si eso es no tener relación, vale. Siempre he respetado a Amador y él siempre me ha llamado a mí para que metiera a su mujer en el programa nuestro, en ‘Día a día’. Pero nunca ha hablado conmigo ni sabe quién soy», espetaba.

Amador Mohedano carga contra Carmen Borrego

Amador ha respondido indignado a los comentarios de Carmen Borrego a través de un mensaje de audio a Antonio David Flores: «David, escucha, que te iba a decir una cosa. Quería hablar con Carmen Borrego… cuando le diga lo que su madre me contó a mí de Fidel y de Rocío Carrasco a ver quién tiene cojones de decirlo«. En su grabación por WhatsApp, el hermano de la chipionera desmentía que alguna vez le haya pedido a Borrego que quitara a Rocío Carrasco de su sillón en el espacio de María Teresa Campos para poner en su lugar a su exmujer, Rosa Benito. «Decir que yo la llamaba para que quitaran a mi sobrina Rocío para que meterán a Rosa… ¡En qué cabeza cabe! ¡Qué poca vergüenza!», se lamentaba.

El juicio de María Teresa sobre Fidel Albiac

Tras compartir el audio de Amador durante la emisión, el malagueño lo llamaba en directo para que explicase en profundidad la bomba que había soltado sobre María Teresa Campos. así, ha aclarado que hace años en ‘Qué tiempo tan feliz’ «me pidieron cantar con Rosario un tema. Fui sin cobrar un duro. A María Teresa siempre la he respetado muchísimo. En un corte de publicidad le pregunté qué pasó con el programa de Canal Sur que duró nada y se lo quitaron». Se refería a ‘Nacidas para cantar’, que copresentaba la malagueña junto a Rocío Carrasco y que apenas duró un mes en la parrilla de la cadena autonómica. según ha contado, la respuesta de la presentadora fue la siguiente: «Calla, Amador. ¡De menuda me he librado», le contestaba María Teresa, «porque el trato que me hicieron fue horrible. La prepotencia de Fidel conmigo. Me he librado de una buena, así que encantada».

«Vamos a contar toda la verdad de lo que está pasando»

Amador ha destapado así las sinceras opiniones de la periodista sobre Fidel Albiac, marido de Rociíto, quien es amiga íntima y protegida del clan Campos desde hace décadas. Con sus declaraciones, Amador se pone en pie de guerra contra Carmen Borrego y su familia «¿Qué yo voy a llamar a Carmen para que se fuera mi sobrina y que entrara mi mujer? Eso es del género… Me voy a callar la boca», soltaba ante el equipo de ‘Sálvame’.

En su intervención ha explicado que todos los Mohedano siguen esperando un acercamiento con Rocío Carrasco, que lleva años alejada de ellos. «Anoche hablando con mi hermana Gloria decíamos que si nos pone una denuncia habrá que decirle al juez que ponga un salón más grande porque vamos a contar toda la verdad de lo que está pasando».

«Si Rocío estuviera viva no pasaría esto»

«Soy de los antiguos. En mi mesita tengo una imagen de la Virgen de Regla y una foto de mi hermana Rocío. Tengo una vela encendida por mi hermana y por la familia, para que recapacitemos todos y dejar estos malos rollos, que no llegan a nada». El tío de Rocío Carrasco cree que «el tiempo lo pone todo en su sitio» y desea de corazón que su sobrina vuelva a relacionarse con sus hijos. «Yo he criado cuatro y los momentos de los niños son ahora. Está complicado, pero ojalá suceda. Si Rocío estuviera viva no pasaría esto».

