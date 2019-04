2 Ha vivido «un calvario que aún no ha terminado»

Aunque no ha sido un camino fácil. Ella misma reconoció, hace unos meses, que ha vivido «un calvario que aún no ha terminado. Tuve problemas con la cicatrización de la espalda donde me sacaron los músculos para reconstruirme los pechos. Me ha costado mirarme porque era una monstruosidad». Y asegura que no va a olvidar su doble mastectomía «en la vida».