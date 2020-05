Isabel Pantoja ha vuelto. Ya está de regreso con su legión de seguidores. Para regocijo de sus admiradores y ‘pantojistas’, la cantante ha decidido regresar a la escena pública. Pero no lo ha hecho de una manera convencional. En absoluto. La tonadillera se ha reencontrado con sus miles de fans de una manera diferente…

Después de 11 semanas de confinamiento, apenas hemos tenido noticias de Isabel Pantoja. La artista se encerró a cal y canto en Cantora el 7 de marzo, una semana antes de que se decretara el Estado de Alarma. En estos dos meses y medio ha guardado cuarentena junto a su madre, doña Ana, de 88 años, y su hermano Agustín. Este periodo no se le ha hecho nada fácil. Aislada por completo de su familia, no ha podido ver a sus seres queridos. Ni a sus nietos, ni a su hijo Kiko Rivera y su nuera Irene Rosales, ni a Chabelita. Tampoco se ha reencontrado aún con su querida sobrina, Anabel Pantoja, que sigue en Gran Canaria junto a su prometido, Omar Sánchez.

En este tiempo, además, ha tenido que hacer frente a una dura realidad: las dificultades económicas se avecinan a su panorama laboral. Tras la cancelación de varios conciertos en el continente americano a causa de la pandemia, a Isabel no le ha quedado más remedio que posponer sus conciertos en Chile, fijados finalmente para el 4 y 5 de diciembre (no en mayo, que es cuando estaban previsto celebrarse). Para más inri, debe hacer frente a una cuantiosa deuda. Tal y como ha revelado SEMANA en exclusiva, Hacienda le reclama el pago de una elevada cifra.

La difíciles semanas de Isabel Pantoja

Las circunstancias que han rodeado a la intérprete en este periodo excepcional han mermado en ocasiones su estado de ánimo. Desanimada, preocupada por el avance de la pandemia y por el futuro del país y conmovida ante el creciente número de enfermos y fallecidos, explicaba así su malestar en ‘Sálvame’ el pasado 1 de abril. «Estoy en casa, esperando a que pase esta pesadilla y muy triste porque esto no es lógico, no es normal. Tanta gente fallecida, tanta gente contagiada. Estoy muy asustada», confesaba. «Estoy súper preocupada porque esto cada día va a más y solo deseo que este acabe este mal sueño. Deseo que no haya más muertes porque esto es horroroso», añadía.

Pero Isabel, mujer luchadora donde las haya, ha sabido hacer frente a los contratiempos de este delicado periodo. Y ahora que muchas comunidades autónomas han entrado en la Fase 1 de la desescalada por fin ha podido reunirse con algunos de sus familiares. Y es exactamente lo que ha hecho. Porque Isabel e Irene Rosales se han reunido, por fin. Suegra y nuera han dado fe de este reencuentro en las redes sociales de la sevillana, que ha publicado un video de su cita con la tonadillera.

El retorno de la cantante: en las redes sociales de Irene Rosales

En el video, con evidentes fines promocionales para una empresa de alimentos, Isabel Pantoja ponía voz a un video que mostraba la amplia selección de frutas que había recibido. «Me llegó mi pedido de frutas, de bolitas del copón, gloria bendita. Piña, sandía, papaya, estos tarritos maravillosos que te llegan a tu casa fresquitos, divinos. ¡Estoy ilusionadísima! Me llegó perfecto», decía. En el Stories, publicado en la cuenta de Irene, su voz se escucha fuerte y animada. No cabe duda de que volver a ver a los suyos la hace sentirse fuerte de nuevo. De ahí el entusiasmo que ha demostrado ante sus ‘followers’ (y los de Irene). De una manera sutil y haciendo caja, se ha dirigido a sus admiradores para enviarles un mensaje implícito que se desprenden de sus palabras: un ‘estoy bien, estoy de vuelta’. Seguro que muy pronto volveremos a verla en acción. Quizás en la próxima se anime a compartir algo en su propia cuenta de Instagram, donde sus 338.000 seguidores aguardan a que comparta algo con ellos. No lo hace desde el pasado 9 de marzo. ¿Se animará a volver a ponerse en contacto públicamente? Esperemos que sí. Siempre es grato tener ‘pantonoticias’.