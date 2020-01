Rosa Benito ha revolucionado a sus seguidores en la red con su última publicación. Una imagen en la que aparece junto a su sobrina, Gloria Camila Ortega, y que acompaña de un contundente texto. «Brindemos por la gente que no te olvida, Para que hablen de [email protected]… [email protected] tienen que hablar de ti!».

Añade que «necesitan» a Gloria Camila porque «sin ti, no son nada». Y Concluye el mensaje con estas palabras: «Felicidades porque por donde pasas dejas huella!!». Tras esta publicación, la oleada de comentarios no se ha hecho esperar, y la colaboradora ha incluido las siguientes palabras: «Madre mía, qué de gente hay picada. Si yo no he nombrado a nadie. Aquí el que se pica… Ajos come».

Son muchos los que han visto en esta defensa a ultranza una respuesta al nuevo ataque de Sofía Suescun. La actual pareja de Kiko Jiménez respondía con las siguientes palabras al preguntarle por el novio de Gloria Camila: «David es uno de los muchos chicos con los que Gloria Camila le ponía los cuernos a Kiko». Unas declaraciones que realizaba en el programa ‘Socialité’.

La publicación de Rosa Benito cuenta con más de 7.000 ‘me gusta’ y entre los numerosos comentarios que ha recibido, algunas muestras de apoyo como la siguiente: «Mira la gente es más mala que la tiña, no hagas caso eres una persona con mucha luz, no dejes que gente tóxica la apague». Un usuario le envía una recomendación: «Ni caso estos quieren hacer platós a tu costa. Son impresentables. Tú y tu familia valéis mucho. Se os quiere». Y hay quien resume con estas palabras: «Un tirito a Sofía y Kiko».