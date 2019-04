2 Sobre su marcha de ‘Sálvame’: «Es trabajo»

Alejandra no ha querido pronunciase más sobre el estado de salud de su progenitora. «Lo siento, pero yo por ahora no voy a decir nada. Solo que está fenomenal, lo que ha ido todo bien, pero nada más». Sobe la polémica marcha de su madre de ‘Sálvame’, ha opinado «Está más tranquila. Le he dado mi opinión. Pero prefiero que se vayan viendo las cosas. Al final es trabajo y todos tenemos que trabajar».