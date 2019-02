Oriana Marzoli desvela al detalle las infidelidades de su relación

2 Cercana con sus seguidores

La influencer ya no quiere confiar en nadie, incluso duda acerca de su última relación. “La relación de este año no me ha sido infiel (y si lo hizo, lo hizo de puta madre porque no me he enterado), pero en la otra relación esta persona tenía a una amante desde el minuto 1. Lamentable“. Para Oriana, su relación amorosa cargada de mentiras ha sido algo muy impactante y lo considera de las cosas mas heavys que le han pasado en la vida. Aún así, la ex concursante quiso mostrarse orgullosa mirar esta dolorosa experiencia amorosa con positividad.