Este fin de semana, Albert Rivera y Malú se han convertido en padres. El pasado 6 de junio, el que fuera líder de Ciudadanos y la cantante daban la bienvenida al a su primera hija en común. Una niña llamada Lucia que legaba al mundo en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles, donde ingresaba la sobrina de Paco de Lucía en la madrugada del viernes.

La felicidad de Malú y Rivera tras la llegada de «nuestra niña, Lucía»

Tras el nacimiento, la artista y el expolítico compartían su felicidad tras ver la carita de su bebé con un emotivo mensaje en sus respectivos perfiles de Instagram. «Ya está aquí nuestra niña, Lucía ❤️ . Te acompañaremos en tus pasos toda la vida. P.D: El pie más bonito del mundo», escribían, felices.

Apenas dos días después, los recién estrenados padres abandonaban el centro hospitalario con su niña en brazos. En su salida del edificio, ambos posaban cubriendo sus rostros con sendas mascarillas protectoras para evitar un posible contagio ante el coronavirus. La pequeña, a la que han llamado María Lucía Sánchez, es la primera hija en común para la pareja, y también para Malú. Sin embargo, es el segundo hijo para Albert Rivera, que ya tiene otra niña, Daniela, fruto de su matrimonio con Mariona Saperas, con la que mantuvo una relación durante 13 años.

La exnovia de Albert Rivera: «Que cada uno viva su vida»

Tras el alumbramiento del bebé, muchos rostros conocidos han enviado mensajes de felicitación a los padres. Amigos como Eva González, Carmen Lomana, Tamara Gorro o Inés Arrimadas han escrito palabras en las redes sociales manifestando su alegría ante la feliz bienvenida de Lucía. Quizás el mensaje menos esperado ha sido el de Beatriz Tajuelo, la exnovia de Alberto Rivera, que también ha querido dejar constancia de sus buenos deseos para la pareja.

«Siempre me he alegrado y alegraré por la felicidad de los demás. Siempre he celebrado y celebraré la vida. Solo pido que respeten la mía, mi vida, mi felicidad y mi tranquilidad», publicaba hace unas horas la exnovia del expolítico. «Hoy algunos medios de comunicación han querido malmeter, pero yo nunca he entrado, ni voy a entrar en ese juego. Gracias por todos los mensajes que he recibido de apoyo y cariño y por afear lo que algunos medios han comentado queriendo enfrentar… Yo estoy tranquila, rodeada de mi familia y amigos y con muchos proyectos y un ilusionante trabajo por delante», decía.

Tajuelo y Rivera mantuvieron una discreta relación sentimental durante cuatro años. Pusieron fin a su romance en noviembre de 2018. Vivían juntos y era frecuente que la exazafata acompañara a Rivera a los actos públicos. Tras la ruptura, ninguno de los dos quiso pronunciarse sobre los motivos de su separación. Ahora, en cambio, Tajuelo ha querido pronunciarse, consciente de que muchas miradas están puestas en ella. Así, su post en su perfil de Instagram concluye de manera tajante: «Que cada cual viva su vida, que cada cual busque y encuentre su felicidad y así tod@s viviremos en un mundo mejor. ¡Más empatía y menos crispación es lo que nos hace falta!».

El expolítico: «Toda mi familia está ilusionada»

El nuevo miembro de la familia ha llenado de alegría a Rivera y a Malú, para quienes este bebé era muy deseado. «Toda mi familia está muy ilusionada, también mi hija Daniela», revelaba el ex líder de ‘Ciudadanos’ durante una videollamada reciente con la consultora ‘Thinking Heads’. Malú, por su parte, no ocultaba sus entusiasmo en una de sus últimas entrevistas, en ‘El Hormiguero. «Ya queda muy poquito, estoy con mucha emoción y con mucha ilusión y con muchas ganas de tenerlo en mis manitas», explicaba. Fue precisamente, en el programa de Pablo Motos donde desveló que esperaba una niña: «Cuando me dijeron que era una niña me hizo muchísima ilusión».

El último trabajo musical de la cantante, el single ‘Tejiendo alas’, está dedicado a su hija Lucía: «Te cantaré viejos cuentos de cielos abiertos, de tantos dragones que puedes vencer. No tengas miedo, estoy aquí, tejiendo alas para ti. Falta poco para verte y bordarme tu nombre en la voz, lograrás reconocerme por el latido de mi corazón»», reza una de las estrofas de la canción.