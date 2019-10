3 «No soy un personaje público»

“Yo no soy un personaje público de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ni me dedico al mundo de la televisión ni vendo mi vida en la televisión, que lo respeto, pero no lo soy y no he elegido serlo”, ha explicado la modelo en sus Stories.

El contundente mensaje de Diego Matamoros a su mujer