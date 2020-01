María Teresa Campos no descarta una posible reconciliación con Bigote Arrocet. Así lo ha dejado caer a Jorge Javier Vázquez cuando le ha preguntado por su relación con el chileno-argentino en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

La periodista visitaba la Pasarela Cibeles para ver la nueva colección de Ágatha Ruiz de la Prada. Y, de paso, ver desfilar a su nieta, Alejandra Rubio, que debutaba como modelo sobre la alfombra roja. A su lado estaban sentados su hija Terelu y Paolo Vasile, Consejero Delegado de Mediaset. El equipo de redacción de ‘Sálvame’, con Chiqui como enviada especial, se puso en contacto con ella. Así, la malagueña intercambió unas palabras con Jorge Javier Vázquez.

“Te he visto más joven”, le decía el presentador. Ella replicaba: “Todo lo malo me sienta bien, me pasa lo que a ti”. Evidentemente, se refería a su reciente ruptura con Edmundo. «Nada más llegar me han dicho que está con una rubia y digo mira qué bien, no lo sabía», apuntaba.

Entonces, el de Badalona le recordó que «la mancha de mora, con otra de mora se quita’», pero la presentadora explicó que no quiere quitarse la mancha: «Yo quiero la verde. A veces uno quiere la verde. Quieres lo mismo«.

«¿Quieres volver?», le preguntó un asombrado. María Teresa zanjaba la conversación recordando una canción de Roberto Carlos. «Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió pero mi silencio fue mayor y en la distancia vivo día a día sin saberlo tú”. Y zanjó la cuestión con un: «Jorge, ya está. Te vienes a mi casa y yo te cuento todo».