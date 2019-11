8 Su boda, "un sueño" que siempre tuvo en su cabeza

Su boda fue «un sueño que siempre tuve en mi cabeza desde niña. Nunca imaginé que la escena que colgué en Instagram era lo que yo había soñado. Me sentí muy afortunada. Tenía muy claro que quería el mar a mi lado. No tomé decisiones de ningún tipo». En aquel ‘sí, quiero’, -sin validez legal en España- apenas hizo preparativos. «No tenía nada planificado pero ha sido todo maravilloso. Llegué aquí y coincidió que podían hacer lo que yo siempre había soñado. Me dijeron que me dejara llevar, que lo dejara fluir y fluyó. No imaginé que Sri Lanka iba a ser tan especial», decía después de dar tan importante paso.

Las quejas de Patiño sobre Omar: ¿obsesionado con ella?