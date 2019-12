Kiko Jiménez ha cambiado de opinión respecto a Estela Grande. El joven ha explicado que ya no le interesa ser su amigo. «No la considero una amiga, me ha decepcionado su actitud», decía en ‘MyHyV’. La decepción que siente se produce dos días después de que él y su novia, Sofía Suescun, se encontrasen con la mujer de Diego Matamoros en la casa de Guadalix de la Sierra.

Kiko carga contra Estela

Poco después reunirse con Kiko, Estela respondía a las preguntas de Carlota Corredera en la casa. Allí reconocía sentirse enfadada con el andaluz. «Me voy enfadando por momentos con él. Confío 100% en lo que he visto, en lo que Diego me ha dicho. Estoy pasando por una transición de mucho cariño, mucho respeto. Estoy asimilando lo que he visto y he escuchado. He pasado de estar en shock a estar triste y, ahora, estoy empezando a enfadarme mucho», decía.

Ahora Kiko ha cargado contra Estela. Se siente Una actitud diametralmente opuesta a la que mantuvo durante su estancia en el ‘reality’. E incluso después de su salida del programa de Telecinco. Han sido numerosas las ocasiones en las que hemos visto al ex de Gloria Camila decir abiertamente lo que sentía por Estela Grande. Repasamos las veces en que Kiko ha abierto su corazón para expresar sus sentimientos hacia su mejor amiga dentro de la casa.