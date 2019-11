Fue el pasado mes de julio cuando se conocía que una de las parejas más sólidas del panorama nacional, Gloria Camila y Kiko Jiménez, había puesto punto final a su relación. Desde entonces, han pasado varios meses en los que el de ‘MyHyV’ no solo ha rehecho su vida sentimental, sino que se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla. La hija de Rocío Jurado, por su parte, está pasando por su etapa más anónima, intentando alejarse de su ex. Algo que no ha conseguido a pesar de sus esfuerzos.

