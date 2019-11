4 «La verdad es que me cuidaba muchísimo», decía de Kiko

Después de dar su opinión sobre cómo se ve en el ‘reality’, Estela volvía a dedicar unas bonitas palabras a su amigo Kiko Jiménez: «Kiko hacía mogollón a no sentirme. El secreto era él, cómo era conmigo, cómo me trataba… La verdad es que me cuidaba muchísimo. Irte de aquí, antes o después, diciendo que he sentido lo que he sentido que alguien sea mi ‘gran hermano’ aquí dentro. Solo con eso, es un gran triunfo».

Tras ver el vídeo, Jordi González le ha preguntado a Kiko Jiménez qué piensa de este vídeo. Su intervención la ha dedicado a atacar a Diego Matamoros: «Cuando ha empezado la gala le has preguntado a Diego y él ha contestado que Estela siempre hace referencia a que Kiko es su ‘gran hermano’ pero cuando salga se dará cuenta de algo que ha dejado en el aire», empezaba diciendo.