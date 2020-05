3 Así están viviendo la cuarentena

Kiko revelaba que durante estas últimas semanas está discutiendo un «poquito» con su mujer. Mientras que Isa reconocía que ella no suele hacerlo con su chico. Además, la cuarentena ha hecho estragos con el peso del DJ y ha engordado algunos kilos: «No es para ponerse así, es que no me muevo», explicaba.