Un año después de esa sonada entrevista cobran especial relevancia sus palabras: «Yo estoy con mi madre. Tengo muchos proyectos pero no dejo a mi familia nunca».

Kiko Rivera asume nuevos retos profesionales cuando continúa en plena guerra contra su madre, Isabel Pantoja. El DJ estrena este sábado un espacio de entrevistas en su casa y lo hará con un destacado primer invitado, nada menos que Bertín Osborne. Un formato muy familiar para este último quien le entrevistó a principios del año pasado en ‘Mi casa es la tuya’, un programa que se emitió el 10 de enero de 2020. Mucho ha cambiado su vida desde entonces, repasamos lo que le confesó al presentador cuando estaba al otro lado de la entrevista donde trató todos los temas: del paso por prisión de la tonadillera a la relación con su hermana, Isa Pantoja.

Recordó el momento en el que su progenitora entró en la cárcel como una etapa «muy triste» en la que le invadió «la pena». «Fue el peor momento de mi vida, sin duda». Ahora cobran especial relevancia sus palabras cuando ha roto por completo con ella, entonces señaló que se sentía muy orgulloso porque había superado este difícil trance. «Algo que no lo supera cualquiera». También echó la vista atrás para contar cómo fue el día en el que la artista saldó sus deudas con la justicia y organizaron una celebración en Cantora, el escenario de grandes momentos de su vida, pero también un punto clave de la reciente guerra con la artista: «Eso fue una fiesta. Estábamos en Cantora toda la familia, todos los amigos».

Kiko Rivera se abrió por completo con Bertín y le confesó que aún seguía luchando para superar sus adicciones. Contó que sus primeros tonteos con las drogas llegaron cuando tenía tan solo 18 años y estaban ligado a sus primeros bolos en discotecas. «Quizás por empezar tan joven, ese fue uno de mis problemas por el que caí en el mundo de las drogas».

También recalcó que Irene Rosales había sido un pilar fundamental para superarlo. «Aún sigo luchando»(…).«Es muy complicado porque me dedico a la noche». Una etapa que no daba por superada: «Ahora me siento feliz, viviendo y disfrutando de cosas que antes no disfrutaba».

La relación con su hermana

A principios de 2020, la relación de Kiko Rivera e Isa Pantoja no atravesaba su mejor momento. Los hermanos estaban distanciados por unas declaraciones que realizó la joven y que no gustaron al DJ. En la entrevista con Bertín Osborne plasmó cómo llevaba este alejamiento: «No solo estoy sufriendo yo, mi madre está sufriendo muchísimo».

«En el fondo de mi corazón quiero que esto se arregle porque forma parte de mí y va a formar parte siempre», dijo entonces. Asimismo, aseguró que su progenitora lo estaba pasando muy mal. «Yo estoy con ella. Tengo muchos proyectos pero no dejo a mi familia nunca».

Recordó cómo durante la infancia de Isa eran uña y carne. «Ha cambiado tanto, tengo una pena tan grande. Me emociono porque me ha defraudado. Ella más que una hermana, era una hija. Cuando ella llegó yo tenía doce años». Hizo referencia a cómo pudo influenciarla en sus comportamientos: «Era lo máximo para mí, quizás una de las cosas que más me arrepiento es de haberme equivocado y haber influido en ella. Me siento un poco culpable en ese sentido».